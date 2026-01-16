Controladores aéreos: extienden por cinco días la conciliación obligatoria

La Secretaría de Trabajo resolvió ampliar la conciliación obligatoria por otros cinco días hábiles en el conflicto gremial que involucra a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) .

Esta decisión, que rige hasta el 26 de enero a las 8, mantiene suspendidas todas las medidas de fuerza que el sindicato podría impulsar. La norma administrativa permite al Gobierno una extensión más de la conciliación obligatoria, lo que posterga los efectos del desacuerdo sobre los pasajeros otra semana más allá de la que se extendió hoy, de ser necesario.

El organismo laboral convocó a una nueva audiencia entre las partes para el viernes 23 a las 11, luego de analizar el estado de la negociación y el impacto potencial que tendría una interrupción de los servicios de navegación aérea . De esta manera, los vuelos y el funcionamiento de la red aeroportuaria permanecerán sin alteraciones hasta la fecha señalada.

Desde Atepsa iniciaron las medidas de fuerza luego de denunciar que existen acuerdos salariales y laborales incumplidos, firmados tras paritarias cerradas hace más de tres meses. Entre los reclamos figuran incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo, falta de diálogo por parte de EANA, despidos sin causa y el deterioro del salario del sector.

“Durante todo este tiempo, la empresa no realizó ninguna oferta respecto a los puntos centrales del conflicto: despidos de trabajadores con estabilidad laboral, falta de revisión de los ítems del Convenio Colectivo de Trabajo y ausencia de una política salarial que permita una recomposición real y sostenida, acorde a la pérdida del poder adquisitivo acumulado”, advirtió en un comunicado.

El Ministerio de Trabajo ya estaba al tanto del conflicto desde agosto, cuando se había dictado una conciliación obligatoria previa. Ante la falta de avances, el gremio resolvió retomar las protestas en noviembre y diciembre.

Desde EANA, en tanto, subrayaron que “a pesar de la postura permanente de intransigencia del gremio, se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto con el objetivo de garantizar la normalidad en la operación de los vuelos en plena temporada alta de verano”.

La empresa también afirmó que “ratifica su voluntad de apertura al diálogo y de poder seguir negociando para llegar a una solución, ya que considera que la posición beligerante de Atepsa no busca mejores condiciones laborales, sino generar daño”.

Fuente: Agencia DIB