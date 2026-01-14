miércoles 14 de enero de 2026
14 de enero de 2026

Duro revés para el gobierno: la justicia le devolvió la obra social de los trabajadores rurales a Voytenco

El juez Sebastián Casanello dispuso el fin de la intervención de la OSPRERA, que habían impulsado Mario Lugones y "Lule" Menem. José Voytenco, electo por los afiliados a UATRE, vuelve a estar al frente.

Por Andrés Lavaselli
Por Andrés Lavaselli
El dirigente José Voytenco, respuesto al frente de la obra social de los trabajadores rurales. 

Prensa UATRE.

El dirigente José Voytenco, respuesto al frente de la obra social de los trabajadores rurales. 

Prensa UATRE.

El juez federal Sebastián Casanello dispuso el fin de la intervención judicial de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) y repuso en su conducción a José Voytenco, lo que supone un duro revés para los planes del ministro de Salud, Mario Lugones y de Eduardo “Lule” Menem, que habían operado para quedarse con la organización.

El fallo de Casanello está basado en un planteo del fiscal Guillermo Marijuán y revierte una resolución adoptada en 2024 por el juez Federico Villena -actualmente investigado por prevaricato- quien a instancias del Gobierno había desplazado al directorio completo encabezado por Voytenco, lo que abrió una intervención que duró 15 meses.

La resolución que dispuso la intervención generó duras críticas de los fiscales de la causa a Villena, a quien acusaron de parcialidad e incompetencia territorial, calificando la maniobra como “un claro caso de forum shopping”, según recordó la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores ( UATRE) en un comunicado al que accedió DIB.

Las irregularidades de la intervención

El gremio denunció que durante el tiempo que duró ola intervención quien estuvo a su cargo, Marcelo Petroni -designado por un decreto del presidente Javier Milei-, fue denunciado por la por “haber duplicado innecesariamente la estructura administrativa, nombrando en cargos a dirigentes que perdieron las elecciones internas ” de la organización

Pero UATRE fue más allá y aseguró que Petroni también “prorizó negocios espurios —entre ellos, contratos con Droguería Suizo, y socios de la familia Menem a quienes se les pagaron facturas truchas sin prestación alguna— y haber reducido significativamente el gasto destinado a prestaciones de salud, con graves consecuencias para los beneficiarios”.

La droguería Suizo Argentina, y sus dueños, la familia Kovalivker están en el centro de la trama judicial por los supuestos sobornos que pagaron a la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un escándalo que se desató a partir de la difusión de los audios de Diego Spagnuolo y que salpica a Karina Milei, la hermana del Presidente.

En las tres denuncias de UATRE contra la intervención se da cuenta de que en los últimos meses se acumularon numerosos casos de interrupciones y cortes en la entrega de medicamentos ambulatorios, oncológicos y de alto costo, lo que agravó patologías existentes y empeoró el estado de salud de pacientes en cuadros graves.

“Hasta diciembre de 2025, 476 casos habían llegado a la Justicia mediante acciones de amparo que, en su mayoría, permanecen incumplidas. Hay tres causas contra la intervención por “abandono de persona seguido de muerte”, entre ellas la muerte de José Alfredo Garavento, paciente oncológico que falleció en febrero de 2025 tras la interrupción de su tratamiento durante la intervención”, indicaron desde UATRE en el comunicado.

Por eso, como medida complementaria, el magistrado designó un veedor judicial que deberá presentar informes mensuales sobre el estado general de la obra social e intimó al interventor Petroni a entregar, en el plazo de 72 horas, un informe final detallado de la situación patrimonial y administrativa de la entidad.

