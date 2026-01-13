miércoles 14 de enero de 2026
13 de enero de 2026 - 20:37

Milei confirmó que va a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-UE

Milei estará en Asunción el sábado. El gobierno afirma que el entendimiento potenciará el comercio exterior. Lula Da Silva aún no confirmó su presencia.

Por Agencia DIB
El presidente argentino, Javier Milei

Xinhua

El presidente Javier Milei viajará a Asunción, Paraguay, para estar presente el sábado próximo en la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea prevista para ese día. Quien todavía no confirma su presencia es el presidente de Brasil, Lula da Silva.

Un trabajador trasladando mercancía con un montacargas.(Xinhua/Martín Zabala)

El Consejo Europeo autorizó el 9 de enero último a la Unión Europea a firmar el tratado con el Mercosur, que se había anunciado en 2019 pero no había podido implementarse por objeciones de algunos de los países del viejo continente.

Para el Gobierno de Javier Milei, el convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones.

La administración libertaria tomó como un logro propio la firma del acuerdo: el canciller Pablo Quirno destacó que “la Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”. El funcionario destacó que la Unión Europea “ eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, describió.

“La Argentina y los países del Mercosur accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”, destacó Quirno en sus redes sociales.

Macri también apoyó

El expresidente Mauricio Macri, que había bregado por ese acuerdo durante su gestión, celebró en su oportunidad que se “abre una etapa inmejorable para la región ”.

El acuerdo fue respaldado por la Unión Europea y ahora debe ser ratificado por el Mercosur y los parlamentos de cada país que conforman cada bloque regional.

Por eso motivo, el Gobierno argentino esperará a que el Mercosur se expida sobre este convenio para poder avanzar en la ratificación parlamentaria.

Fuente: Agencia DIB.

Autoridades bonaerenses con docentes en paritarias.

El Indec dio a conocer los nuevos ingresos para no caer en la pobreza o la indigencia en el Gran Buenos Aires.

