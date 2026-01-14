La historia solidaria del Jorge Roña Castro: abrió 20 comedores y asegura que "cada vez hay más hambre"

Jorge “Roña” Castro, el campeón mundial de los medianos en 1994 nació en Caleta Olivia, Santa Cruz, pero desde la pandemia desarrolló una intensa actividad solidaria en el Conurbano, bonaerense, donde vive desde hace muchos años , que lo llevó a abrir 20 locales solidarios, entre merenderos y comedores.

“El Roña”, o “Locomotora” Castro, como también se lo conoce desde que hace 26 años le arrebató la corona a Reggie Jonshon en un recordado combate en Buenos Aires, y fue justamente para ayudar a otros boxeadores que se volcó a las actividades solidarias, ya que muchos tenían serias complicaciones para subsistir durante el aislamiento social obligatorio (ASPO).

Todo comenzó cuando montó una olla popular en el gimnasio que regenteaba en su barrio de Lomas de Zamora. Primero, fueron los boxeadores, después llevaron a sus familias, más tarde se sumaron otros vecinos, también afectados por lo que fue en su momento la paralización de la actividad producto de las medidas anti contagio.

Pero la situación social se impuso y desde entonces, “Locomotra” no paró de ayudar: en los últimos seis años abrió 14 comedores y 9 merenderos en su barrios , y está a punto de expandirse a Morón para seguir ayudando. Los financia con aportes propios, de vecinos, algunos empresarios que colaboran y una ayuda del gobierno bonaerense.

¿Cómo ve "Roña" Castro la situación social?

Castro relató, en una entrevista radical, como esa actividad solidaria le permitió constatar el agravamiento acelerado de las condiciones sociales: “hay más demanda de la gente. (El Gobierno) dice que sacaron 12 millones de personas (de la pobreza), pero cada vez entra más gente a los comedores”, contó en diálogo con AM 750.

“Veo las colas de la gente grande para buscar su platito de comida, porque yo les pido que lleven plato y tenedores para poder comer. Se ve cada vez más la pobreza. Antes me iba gente que no podía. Ahora va gente que era pudiente y ahora no puede”, relató con un duro tono emotivo en campeón del mundo.

Locomotora añadió: “Todos los días viene gente nueva. Pero las familias son de seis personas. Y bueno, un plato de comida no se le niega a nadie. Antes entregaba 80 bolsones por semana, y ahora 100. Y bueno, lo tengo que hacer.”.

El exboxeador contó además que “hace un año me peleé con la Pettovello, porque hablamos y me hizo sacar con la Policía ”. Sobre el escándalo de los galpones con alimentos vecinos sin repartir, dijo que “nunca tuve respuesta de ella. Porque empezamos a hablar. Y tenía los galpones llenos de mercadería y la gente pasaba hambre. La gente necesita de verdad”, dijo sobre el escándalo de los galpones llenos de alimentos vencidos.