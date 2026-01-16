Un informe del Banco Provincia advierte que la inflación podría mantenerse encima del 2% en el primer semestre

La casa central del Banco Provincia.

Un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió hoy que el esquema de incremento de los servicios, la probable evolución del dólar y el cambio de forma de medición del índice de precios del consumidor le ponen límites a la baja de la inflación y podría impedir que en los próximos seis meses se perfore el piso del 2%.

El análisis del Banco puntualiza que con el IPC de 2,8% de diciembre, el acumulado de 31,5% para 2025 implica “una desaceleración significativa ” de la inflación respecto de años anteriores, aunque precisa que “el índice sigue siendo alto” en términos regionales. “En dos meses, los precios subieron lo mismo que en Brasil, Chile o Uruguay todo el año”, señala.

La Gerencia de Estudios estadísticos marcó una serie de factores que, en ese contexto, puede impedir que la inflación perfore el piso del 2% mensual, al menos en el primer semestre de este 2026, lo que bastaría para impedir el presupuesto aprobado, que es del 10.1% para todo el año.

Los fectores clave del informe Uno de los ítems que releva el trabajo es el tipo de cambio, otro la evolución de los servicios públicos y privados, y un tercero la incidencia de la nueva conformación de la canasta básica que se utiliza en las mediciones desde este mes.

El informe considera que a partir de esos indicadores y “considerando el aumento del impuesto a los combustibles y la posible quita de subsidios esto podría generar que la inflación mensual no perfore el 2%, al menos durante el primer semestre de este año ”. Fuente: Agencia DIB.

Para compartir en redes







