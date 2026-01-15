jueves 15 de enero de 2026
15 de enero de 2026 - 10:43

Javier Milei participará del "Derecha Fest" el 27 de enero en Mar del Plata

El Presidente lo confirmó en su cuenta de red social X. El evento es promocionado como el "más antizurdo de la Argentina".

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei.&nbsp;

El presidente Javier Milei. 

Noticias Argentinas

El presidente Javier Milei confirmó este jueves que el 27 de enero participará en Mar del Plata del “Derecha Fest”, promocionado por los seguidores libertarios como el “evento más antizurdo de la Argentina”.

“Nos vemos en Mar del Plata VLLC”, posteó el mandatario en su cuenta de red social X, sobre el evento que contará con una feria del libro libertaria, música y diversos oradores de derecha del país.

Milei reposteó dos comentarios de libertarios en X que anunciaban el Derecha Fest. En primer lugar, retuiteó a “El Viejo Libertario”, que publicó el flyer del evento y apuntó: “La Feliz aún más feliz con la Derecha Fest”.

También retuiteó la convocatoria del pastor evangélico Gabriel Ballerini, que anticipó que “se viene el Derecha Fest Mar del Plata, el evento más antizurdo de la Argentina”, y que en esta ocasión será con entrada gratuita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DerechaFest/status/2011586559968231433&partner=&hide_thread=false

La Derecha Fest es un festival político-cultural de corte libertario y conservador que se realizó por primera vez el 22 de julio de 2025 en Córdoba -tuvo un antecedente en 2024 en Buenos Aires, pero con otro nombre-, presentado por sus organizadores como “el evento más anti-zurdo del mundo”.

El encuentro combina charlas, paneles y exposiciones centradas en la llamada batalla cultural, con temáticas que van desde crítica a los medios y al peronismo hasta defensa de valores tradicionales. El de octubre del año pasado, la entrada tenía un costo de unos $33.000.

Fuente: Agencia DIB

