Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros y ya puede ir a juicio

El exprsidente Alberto Fernández.

Por mayoría, la Cámara Federal Porteña ratificó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa “Nación Seguros” por negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autor vinculados a la contratación de seguros en organismos estatales.

La decisión fue rubricada por los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, mientras que Roberto Boico mantuvo una disidencia parcial, sin modificar la decisión mayoritaria. La resolución incluye trabas sobre los bienes del exmandatario por un monto superior a los 14.600 millones de pesos y una prohibición para salir del país sin autorización judicial, medidas destinadas a preservar la integridad del proceso judicial.

Más procesados En el fallo también se confirmaron los procesamientos de la ex secretaria privada presidencial María Cantero por incumplimiento de los deberes de funcionario público “sin perjuicio de la calificación que en definitiva corresponda respecto a todo ello” y su marido, el broker, Héctor Martínez Sosa como participe necesario.

A todos ellos se suman los el extitular de “Nación Seguros”, Carlos Alberto Pagliano y los exfuncionarios Osvaldo Alfredo Tortora, Agustín Beraldi, Emanuel Raúl Andrés Calvo y Andrés Severino. No obstante, la cámara exhorto al juez Casanello “evalúe nuevamente los embargos y demás medidas sobre ellos con arreglo a la situación actual” sobre cada uno de ellos.

Los jueces de la sala II dieron por probado las maniobras de recaudación y direccionamiento de contratos, al tiempo que reenmarcó diversas calificaciones delictivas, donde se emplazó el delito de lavado por encubrimiento agravado.

