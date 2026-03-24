Cómo era el plan de Novelli para lanzar una moneda de oro con la imagen de Milei

En el marco de la investigación por el caso $LIBRA , aparecieron detalles sobre presuntos negocios paralelos vinculados al entorno del presidente Javier Milei . Entre ellos se encuentra un proyecto para lanzar monedas de oro y plata con su imagen con fines comerciales , además de la producción de merchandising vinculado al Presidente, como remeras, gorras y mochilas .

De acuerdo con documentos y archivos recuperados del celular del empresario Mauricio Novelli , el plan incluía acuñar piezas con el rostro del mandatario y símbolos asociados a su figura política, como el león y consignas vinculadas a su espacio.

Los impulsores del plan mantuvieron reuniones en la Casa Rosada durante 2024, gestionadas por Novelli, donde participaron empresarios extranjeros interesados en el negocio. El ingreso a esos encuentros habría sido autorizado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

El proyecto fue impulsado por la firma ICV Advisors , que elaboró propuestas confidenciales que contemplaban no solo la creación de monedas de oro, sino también el desarrollo de merchandising como indumentaria, accesorios y otros productos vinculados al Presidente. Así, estaba planeado lanzar remeras, gorras, mochilas, lentes de sol, motosierras, billeteras y hasta una bebida energizante.

El proyecto preveía acuñar monedas de oro con el rostro de Milei, producidas en oro de una onza o media onza y plata fina. Novelli y sus socios proyectaban que los potenciales compradores fueran empresas, bancos, personas, instituciones e inversores del exterior como un “bono de cooperación o participación del proyecto libertario”.

Cinco mil unidades

Novelli, según reveló el peritaje de su celular, conversaba con Gregor Beck, integrante del Consejo de Administración del Bank Von Roll de Suiza, e Iván Canales Vandewijngaerden, director ejecutivo de ICV Advisors y gerente de Relaciones de Degussa, una firma europea con base en Alemania especializada en la comercialización de metales preciosos como oro, plata y platino.

Según se desprende de los chats, que datan de octubre y noviembre de 2024, ambos le acercaron a Novelli dos propuestas para hacer negocios millonarios con la imagen del presidente argentino. La emisión de la moneda de oro era el más jugoso.

En un memo enviado a Novelli, Beck blanquea que el objetivo es que sea una moneda y no una medalla para que sea “interesante comercialmente”, ya que en muchos países las medallas pagan IVA, mientras que las monedas están exentas y clasificadas como un bien de inversión. Como pretendían agilizar el negocio, proyectaban fabricar una cantidad limitada, de alrededor de 5.000 unidades.

Los documentos señalan que la iniciativa incluía un esquema de comercialización internacional, con la posibilidad de vender las monedas tanto en la Argentina como en el exterior.

Fuente: Agencia DIB