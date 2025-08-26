Caso coimas en la ANDIS: Nordelta, en la mira por el rol de su jefe de seguridad

La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ) sumó un nuevo capítulo con operativos en el country Nordelta . Este martes, la Justicia secuestró videos de accesos y egresos de los barrios La Isla y El Golf con el fin de comprobar si el jefe de seguridad, Ariel De Vicentis, ayudó a Jonathan Kovalivker a escapar de las fuerzas de seguridad en plena pesquisa judicial.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Sebastián Casanello, que conduce la causa junto al fiscal Franco Picardi. Se trata de un expediente abierto hace menos de una semana, tras la filtración de audios atribuidos al ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo , en los que denunciaba supuestas maniobras irregulares y retornos ilegales en la compra de medicamentos.

Jonathan Kovalivker, presidente de la droguería Suizo Argentina e hijo de Eduardo Kovalivker, dueño del 64,5% de la compañía, había logrado abandonar Nordelta antes de que la Policía llegara a su domicilio . Al ser finalmente citado, se presentó en Comodoro Py con su abogado y entregó su celular, aunque sin la clave de acceso. Su hermano Emmanuel, en cambio, fue interceptado el viernes cuando intentaba salir del barrio cerrado con sobres que contenían US$ 266.000 y 7 millones de pesos , además de su pasaporte.

De Vicentis, con más de once años de servicio en la seguridad del complejo, quedó bajo investigación . Declaró en indagatoria ante Casanello que, aun estando de vacaciones, intervino en el operativo por “celo profesional”, pero negó haber alertado a los Kovalivker sobre el avance policial. La Justicia le secuestró dos teléfonos celulares, ya en análisis en la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).

El rol de Spagnuolo y los audios

El ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, fue desplazado por el Gobierno tras la difusión de grabaciones en las que describía el mecanismo de recaudación. Allí afirmaba: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8. Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así se están manejando’”.

La Justicia ya logró realizar una copia forense del contenido de uno de sus teléfonos. En la primera revisión se detectaron mensajes eliminados, aunque todavía no se estableció si guardaban relación con la causa.

“Lule” Menem bajo la lupa

El escándalo también salpica al subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, señalado en los audios como facilitador del circuito de sobornos. Según publicó Clarín, circulan versiones sobre un supuesto video que lo mostraría a bordo de un vehículo de alta gama junto a uno de los empresarios investigados.

Más allá de los rumores, el dirigente riojano ya arrastraba denuncias por maniobras irregulares en dependencias del PAMI y la ANSeS bajo su órbita política. Según acusaciones, se trataba de un esquema de recaudación ilegal con proveedores.

Lo que viene

El juez Casanello dispuso la prohibición cautelar de acceso a cajas de seguridad para los principales implicados y deberá definir en los próximos días su situación procesal. El fiscal Picardi, por su parte, advirtió que “no se va a tolerar la obstrucción de la Justicia”.

Con audios, allanamientos y celulares bajo peritaje, la pesquisa sobre las presuntas coimas en la ANDIS abre nuevas aristas que complican a funcionarios y empresarios en la trama de la provisión de medicamentos al Estado.