El escándalo de las coimas golpea la confianza, pero el impacto electoral es limitado

El 94,5% de los bonaerenses conoce el caso de la ANDIS y más de la mitad perdió confianza en el Gobierno. Sin embargo, 8 de cada 10 no cambiaría su voto.

El 82,6% afirmó que no cambiaría su voto por este caso

El 82,6% afirmó que no cambiaría su voto por este caso

El escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que vinculan a Karina Milei con un presunto sistema de coimas, golpea de lleno al gobierno de La Libertad Avanza. De acuerdo con una encuesta reciente, el 94,5 por ciento de los bonaerenses está al tanto de lo sucedido y un 73,2 por ciento lo considera “grave”.

El relevamiento, realizado entre el 25 y 26 de agosto sobre 1000 casos y difundido por Management & Fit, muestra que el 81 por ciento de los consultados cree que el presidente Javier Milei debe dar explicaciones públicas sobre lo ocurrido. Entre ellos, el 61,3 por ciento reclama que lo haga de manera urgente. La ausencia de respuestas hasta el momento alimenta el malestar social en plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a las responsabilidades, el 26,8 por ciento de los encuestados señaló a toda la gestión nacional, el 24,5 por ciento apuntó directamente a Karina Milei, y porcentajes menores mencionaron a Martín y Eduardo “Lule” Menem. En conjunto, la percepción de involucramiento se concentra en el círculo más cercano al Presidente.

La crisis también impacta en la confianza: el 56,1 por ciento de las personas consultadas sostuvo que el caso redujo su respaldo al gobierno, frente a un 42,8 por ciento que no modificó su posición. La pérdida de confianza es más marcada entre mujeres, mientras que entre varones y menores de 40 años predomina la idea de que el episodio no altera la visión sobre la gestión.

Sin embargo, el efecto electoral es acotado. El 82,6 por ciento afirmó que no cambiaría su voto por este caso, mientras que un 16,2 por ciento sí podría hacerlo, con mayor incidencia entre mujeres y sectores de nivel educativo alto.

La encuesta, con un margen de error de +/-3,1% y un nivel de confianza del 95%, también indagó sobre el origen de la filtración de los audios. Un 31,7 por ciento la atribuyó al peronismo/kirchnerismo, un 15,7 por ciento al macrismo y un 10,6 por ciento tanto al asesor presidencial Santiago Caputo como a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En paralelo, Martín Menem declaró en televisión que todo responde a una “monumental operación política”, mientras que Lule Menem usó las redes sociales para denunciar “una burda operación del kirchnerismo”.

El estudio confirma que el caso Spagnuolo se instaló en la opinión pública bonaerense, afecta la confianza en la gestión y coloca en el centro de la escena a Karina Milei. Pero, al mismo tiempo, señala que la intención de voto se mantiene estable, lo que limita por ahora el costo electoral del escándalo.

Datos clave del sondeo

  • Conocimiento: 94,5% de los encuestados bonaerenses conoce el caso.

  • Gravedad: 73,2% lo considera “grave”.

  • Respuesta presidencial: 81% cree que Javier Milei debe dar explicaciones públicas; 61,3% reclama que lo haga con urgencia.

  • Confianza en el gobierno: 56,1% dijo que el episodio redujo su confianza; 42,8% sostuvo que no la modificó. La caída es más marcada entre mujeres.

  • Responsabilidades: 26,8% atribuye la responsabilidad a toda la gestión, 24,5% a Karina Milei, y porcentajes menores a Martín y Eduardo “Lule” Menem.

  • Impacto electoral: 82,6% afirmó que no cambiaría su voto por este caso; 16,2% sí podría hacerlo, con mayor incidencia entre mujeres y sectores de nivel educativo alto.

  • Origen de la filtración: 31,7% cree que provino del peronismo/kirchnerismo, 15,7% del macrismo, 10,6% de Santiago Caputo y 10,6% de Victoria Villarruel.

