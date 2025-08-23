sábado 23 de agosto de 2025
23 de agosto de 2025 - 09:27

Quién es Emmanuel Kovalivker, el empresario vinculado a las coimas en la ANDIS que quiso escapar con US$ 266.000

Emmanuel Kovalivker es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, empresa familiar apuntada en la investigación iniciada a partir de los audios de Diego Spagnuolo.

Por Agencia DIB
El empresario Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina. (Redes)

El empresario Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina. (Redes)

Leé Además
Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario. (Presidencia) video

Milei: "La tasa de interés sube porque del otro lado están los orcos, los kukas".
Crece la negatividad digital en torno a la figura de Javier Milei

Cae la imagen digital de Milei por el caso de las coimas en discapacidad

Emmanuel desempeña el cargo de accionista minoritario con el 0,015% del capital social, aunque su participación se caracteriza por ser activa dentro de la gestión del negocio.

Eduardo Jorge Kovalivker, padre de Emmanuel, concentra el 64,5% de la compañía, mientras que su hermano Jonathan Simón Kovalivker detenta poco más del 21% y ejerce la presidencia.

La familia Kovalivker

Todo comenzó con León Kovalivker, abuelo de Eduardo y Jonathan, farmacéutico que sentó las bases de lo que hoy es Suizo Argentina, que entre otras cosas es la mayor proveedora de medicamentos de la ANDIS.

Eduardo nació en La Plata y se formó como ingeniero químico en Israel y París. Hoy en día es un referente de la industria y una figura pública, con intereses que incluyen la escritura y una afición por los automóviles de lujo.

Mientras que Jonathan Kovalivker es amigo del expresidente Mauricio Macri, con quien incluso juega al pádel, y tuvo un rol recaudatorio para la fiscalización electoral de La Libertad Avanza.

Allanamientos

La notoriedad de la familia Kovalivker se multiplicó a raíz de los allanamientos ordenados por la Justicia federal tras la difusión de audios que sugieren posibles retornos ilícitos en la provisión de medicamentos por parte de la droguería.

Las mencionadas grabaciones implican también a figuras del oficialismo, como Martín y Eduardo “Lule” Menem. En los procedimientos en las sedes de la ANDIS y de la droguería se incautaron documentos contables y dispositivos electrónicos en los domicilios de los distintos integrantes del grupo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nbg__/status/1958867285273186747&partner=&hide_thread=false

Cuando las fuerzas de seguridad llegaron a Nordelta para allanar la casa de Emmanuel Kovalivker, el empresario se estaba yendo en su auto. En el asiento de atrás le encontraron distintos sobres en cuyo interior había dólares divididos en distintos montos. En total, eran 266.000 dólares y 7 millones de pesos. El dinero fue hallado con anotaciones y al investigado le secuestraron el celular y el pasaporte. (DIB) MM

Temas
Seguí leyendo

Milei: "La tasa de interés sube porque del otro lado están los orcos, los kukas".

Cae la imagen digital de Milei por el caso de las coimas en discapacidad

Coimas en la ANDIS: la Policía encontró a Diego Spagnuolo en un country de Pilar y secuestró su celular

Coimas: allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad y le secuestraron US$ 200.000 a un empresario

Coimas: tras desplazar a Diego Spagnuolo, el gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

La mención de Karina Milei en audios sobre coimas podría terminar en la expulsión de Diego Spagnuolo

Nuevos Aires cuestiona al Gobierno por los despidos en el INTA: "Atacan al campo y al futuro del país"

Sorpresa: una encuesta da ganador a La Libertad Avanza en la fortaleza bonaerense del peronismo

Francos intentó despegar a Milei del caso de las coimas: "Diego Spagnuolo jamás le hizo un comentario"

Bahía Blanca: tras el veto a la emergencia, Kicillof recorrió las obras a casi seis meses de la inundación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario. (Presidencia) video

Milei: "La tasa de interés sube porque del otro lado están los orcos, los kukas".

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul planean casarse en la provincia de Buenos Aires

Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y una boda que apunta a Exaltación de la Cruz

Por  Agencia DIB