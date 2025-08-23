Quién es Emmanuel Kovalivker, el empresario vinculado a las coimas en la ANDIS que quiso escapar con US$ 266.000

El empresario Emmanuel Kovalivker , uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina . (Redes)

El empresario Emmanuel Kovalivker , uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina , tomó notoriedad en las últimas horas cuando, vinculado a los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ) Diego Spagnuolo , fue encontrado por la Policía mientras intentaba irse de su casa en Nordelta con 266.000 dólares y 7 millones de pesos en sobres. ¿Cuál es el rol de este miembro de la familia Kovalivker en la empresa?

Emmanuel desempeña el cargo de accionista minoritario con el 0,015% del capital social , aunque su participación se caracteriza por ser activa dentro de la gestión del negocio.

Eduardo Jorge Kovalivker , padre de Emmanuel, concentra el 64,5% de la compañía , mientras que su hermano Jonathan Simón Kovalivker detenta poco más del 21% y ejerce la presidencia.

Todo comenzó con León Kovalivker , abuelo de Eduardo y Jonathan, farmacéutico que sentó las bases de lo que hoy es Suizo Argentina, que entre otras cosas es la mayor proveedora de medicamentos de la ANDIS.

Eduardo nació en La Plata y se formó como ingeniero químico en Israel y París. Hoy en día es un referente de la industria y una figura pública, con intereses que incluyen la escritura y una afición por los automóviles de lujo.

Mientras que Jonathan Kovalivker es amigo del expresidente Mauricio Macri, con quien incluso juega al pádel, y tuvo un rol recaudatorio para la fiscalización electoral de La Libertad Avanza.

Allanamientos

La notoriedad de la familia Kovalivker se multiplicó a raíz de los allanamientos ordenados por la Justicia federal tras la difusión de audios que sugieren posibles retornos ilícitos en la provisión de medicamentos por parte de la droguería.

Las mencionadas grabaciones implican también a figuras del oficialismo, como Martín y Eduardo “Lule” Menem. En los procedimientos en las sedes de la ANDIS y de la droguería se incautaron documentos contables y dispositivos electrónicos en los domicilios de los distintos integrantes del grupo.

Denuncia: Dalbón. Juez: Casanello. Fiscal: Picardi. Allanamientos: Policía CABA. En cada procedimiento se secuestró información sobre las licitaciones. A Emmanuel Kovalivker, sorprendido en Nordelta, le secuestraron los dólares y su teléfono. Sus vecinos tomaron imágenes:

Cuando las fuerzas de seguridad llegaron a Nordelta para allanar la casa de Emmanuel Kovalivker, el empresario se estaba yendo en su auto. En el asiento de atrás le encontraron distintos sobres en cuyo interior había dólares divididos en distintos montos. En total, eran 266.000 dólares y 7 millones de pesos. El dinero fue hallado con anotaciones y al investigado le secuestraron el celular y el pasaporte. (DIB) MM