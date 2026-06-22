lunes 22 de junio de 2026
22 de junio de 2026 - 12:06

Carlos Bianco cruzó a Máximo Kirchner, pero buscó bajarle el tono a la interna

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, contestó a los dichos de Máximo Kirchner durante un acto en Parque Lezama.

Por Agencia DIB
Gabriel Katopodis, Carlos Bianco y Juan Cuattromo.&nbsp;

Gabriel Katopodis, Carlos Bianco y Juan Cuattromo. 

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cruzó los dichos de Máximo Kirchner durante el acto realizado en Parque Lezama por el primer aniversario de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, y si bien buscó bajarle el tono a la interna del peronismo dejó en claro que no es un año de candidaturas.

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En su habitual conferencia de prensa de los lunes, Bianco fue consultado sobre la ausencia de Kicillof en la actividad realizada el sábado y acerca de las declaraciones de Máximo Kirchner, quien en un discurso plagado de alusiones al gobernador lanzó frases como "hablan de unidad y no son capaces de ir a verla" y que"no queremos un candidato por default".

Sin responder de manera directa sobre si Kicillof se sintió aludido por esas expresiones ni sobre una eventual visita a la expresidenta en el corto plazo, el funcionario puso el foco en el sentido de la convocatoria, pero aclaró que “este no es el año de las candidaturas”, sino “de las construcciones políticas”.

Al respecto, el funcionario reafirmó el respaldo del gobernador a la exmandataria, actualmente con prisión domiciliaria, y dijo que “el gobernador le pidió a nuestro sector, que es el Movimiento Derecho al Futuro, que convoque y participe e hizo lo propio como presidente del PJ bonaerense”. Y añadió: “Nuestra propuesta y nuestra posición siempre fue muy clara respecto de la injusta prisión de Cristina. Se llevó adelante en el marco de un juicio en donde no se respetó el debido proceso”.

Rumbo a las elecciones presidenciales de 2027, Bianco sugirió que el peronismo podría definir las candidaturas en una PASO. “Es el mejor sistema posible para definir una candidatura del peronismo y del campo popular en su conjunto”, declaró, aunque eso dependerá de si el Congreso no elimina las primarias, como buscan algunos sectores.

Si se mantiene, dijo el ministro, “los distintos compañeros y compañeras que quieran representar a nuestra fuerza política o al campo popular tendrán la posibilidad y el espacio para presentarse y la gente definirá quién es el mejor candidato para enfrentar a Milei o al candidato de la derecha”.

Fuente: Agencia DIB

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