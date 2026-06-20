sábado 20 de junio de 2026
20 de junio de 2026 - 17:53

Máximo contra Kicillof en el banderazo por Cristina Kirchner: "Hablan de unidad y no son capaces de ir a verla"

El líder de La Cámpora cerró el acto para reclamar la libertad de la expresidenta con un discurso plagado de alusiones al gobernador. "No queremos un candidato por default", disparó.

Por Agencia DIB
Máximo Kirchner en el discurso de cierre del banderazo en el Parque Lezama.&nbsp;

Máximo Kirchner en el discurso de cierre del "banderazo" en el Parque Lezama. 

Prensa La Cámpora.

A tres días del primer aniversario de su reclusión domiciliaria, el kirchnerismo reunió hoy a miles de militantes en Parque Lezama para pedir la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, al cierre del cual el diputado Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, reivindicó a su madre como conductora del peronismo y lanzó -sin nombrarlo- duras críticas contra Axel Kicillof, ausente del evento.

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Los que todo el día hablan de hacer la unidad y no son capaces de ir a verla a San José para decirle compañera cómo está”, dijo Kirchner en el pasaje que aludió de modo más transparente a Kicillof, al que el camporismo le viene exigiendo la visita a departamento donde la expresidente cumple su condena como gesto de alineamiento interno, algo que hasta ahora el gobernador ni hizo, aunque varias veces dijo que “Cristina es inocente”.

El camporismo aprovechó el feriado por la muerte del general Manuel Belgrano para darle formato de “banderazo” al acto, en el que Kirchner apareció respaldado por un palco con dirigentes como Guillermo Moreno, Mayra Mendoza, Jorge Capitanich, Amado Boudou, Mariel Fernández y Federico Otermín, pero en el que no hubo representantes del Movimiento Derecho al Futuro, el sector del Kicillof, que convocó y también mando militantes, pero al llano.

En su discurso, Kirchner apuntó a Javier Milei y sus políticas, pero reservó algunas de la estocadas más filosas para Kicillof, el adversario interno de los Kirchner. No solo le facturó la resistencia a visitar a Cristina, también le enrostró el acuerdo que elevó al gobernador a la presidencia del PJ Bonaerense: “hemos sabido dar un paso al costado en el PJ de la Provincia para evitar estúpidas internas a cuatro días de la votación de la reforma laboral”, dijo.

La andanada no se detuvo ahí: le reprochó a Kicillof usar “la potencia de la pauta mediática” para “ponernos en lugares que no son ciertos”; lo describió como un “editorialista” de la realidad y le exigió que diga “cómo va a hacer” para revertir las políticas de Milei si llega al poder; le recordó que él junto a otros dirigentes del PJ votó contra la renegociación del acuerdo con el FMI durante el gobierno de Alberto Fernández, un entendimiento que Kicillof no rechazó.

Hay dirigentes que editorializan la realidad como si fueran periodistas… lo importante de ese diagnóstico es que digamos cómo lo vamos a hacer: si no, parece esos discursos de ´queremos la paz en el mundo o salvemos a la ballenas´ y después no pasa nada”, dijo Kirchner en el pasaje en el que apuntó a la estrategia de confrontación con Milei que viene llevando adelante Kicillof. “Hay muchos dirigentes que a lo que hay que hacer tienen miedo de decirlo”, agregó.

Ente el cántico de la militancia que dice “nos conduce una mujer”, Kirchner introdujo un concepto central de su mensaje “Está muy claro quién debe conducir este proceso político, tal como lo cantan ustedes. Porque muchos esperaron para poner en duda esa conducción recién cuando Cristina estuvo presa. Pero cuando estaba libre y se presentó a la conducción del PJ, nadie asomó la cabeza”, disparó.

Y en lo que sonó como otra referencia al mandatario bonaerense, el legislador expresó: “Queremos tener una candidata y no candidatos por default”. Antes, y en lo que fue una alusión al expresidente Alberto Fernández, el referente de La Cámpora había señalado que “costó mucho recuperar el gobierno en 2019, pero para muchos vino de arriba. Decidían como estadistas y no habían juntado un voto”, añadió.

Fuente: Agencia DIB.

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