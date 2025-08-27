Candidato libertario de La Plata propone poner una bomba en la Legislatura

“¿Querés poner una bomba en la Legislatura para que dejen de malgastar tu plata? Yo también”. Así comienza el spot de José Ignacio Campodónico, candidato a diputado provincial por el Partido Libertario de La Plata, de cara a las elecciones legislativas de este 7 de septiembre. “Soy un empresario pyme y estoy cansado de ver cómo estos delincuentes lo único que hacen es vivir de nuestros impuestos, de los tuyos y de los míos”, sigue Campodónico, que insta a sus seguidores: “No dejes que te sigan cagando. Acompañá a los únicos candidatos de Milei en La Plata. Votá por Milei, votá por la Libertad. Vota por la renovación política de verdad”.
