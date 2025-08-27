miércoles 27 de agosto de 2025
27 de agosto de 2025 - 20:22

Candidato libertario de La Plata propone poner una bomba en la Legislatura

“¿Querés poner una bomba en la Legislatura para que dejen de malgastar tu plata? Yo también”. Así comienza un spot de campaña de José Ignacio Campodónico.

Por Agencia DIB
José Ignacio Campodónico, candidato a legislador por el Partido Libertario.

“¿Querés poner una bomba en la Legislatura para que dejen de malgastar tu plata? Yo también”. Así comienza el spot de José Ignacio Campodónico, candidato a diputado provincial por el Partido Libertario de La Plata, de cara a las elecciones legislativas de este 7 de septiembre. “Soy un empresario pyme y estoy cansado de ver cómo estos delincuentes lo único que hacen es vivir de nuestros impuestos, de los tuyos y de los míos”, sigue Campodónico, que insta a sus seguidores: “No dejes que te sigan cagando. Acompañá a los únicos candidatos de Milei en La Plata. Votá por Milei, votá por la Libertad. Vota por la renovación política de verdad”.

De acuerdo con el sitio platense 0221.com.ar, Campodónico es un comerciante platense y su tatarabuelo fundó el molino Campodónico, del que es accionista. Es la primera vez que se postula a un cargo público y en diálogo con esa web defendió la gestión de Milei pero marcó sus diferencias con el armado de La Libertad Avanza en La Plata: "Son todos del PRO, son los mismos que ya gobernaron y perdieron", dijo quien se candidatea por el partido que fundó -y ya dejó- José Luis Espert. (DIB) GML

