Axel Kicillof recibió a autoridades chilenas y confirman la clausura de la cancha de Independiente

El gobernador analizó la situación de los heridos y detenidos. El ministro Alonso contó que el equipo no jugará en su estadio la próxima fecha.

Por Agencia DIB
Axel Kicillof junto a autoridades del Gobierno de Chile.&nbsp;

Kicillof recibió junto a su Gabinete en La Plata al ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, y el embajador de dicho país en Argentina, José Antonio Viera Gallo para hablar sobre los incidentes registrados en durante un partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

“Repasamos la situación de los ciudadanos chilenos que resultaron heridos y de quienes fueron detenidos producto de los incidentes ocurridos durante el partido”, señaló el mandatario. Y destacó que se conformó un grupo de seguimiento para agilizar el intercambio de información en torno a la evolución en el estado de salud de las personas que continúan internadas.

“Ambos gobiernos condenamos cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y nos comprometemos a establecer mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad”, agregó Kicillof, y recordó que la investigación sobre los hechos ocurridos seguirá su curso en sede judicial.

Independiente con estadio clausurado

En este contexto, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que Independiente no podrá jugar por ahora en su cancha (el domingo iba a recibir a Platense) porque hay un pedido de clausura que remitió el fiscal para preservar la escena y recabar pruebas.

"El fiscal pidió la clausura del estadio porque hay manchas hepáticas en las tribunas y faltan hacerse pericias", explicó el ministro a Radio 10. De esta manera, aunque el partido se llevará a cabo, el funcionario ratificó que no será en Avellaneda.

Por otra parte, sostuvo que ya están identificados los integrantes de la barra de Independiente que invadieron la tribuna, y estimó que serán detenidos en las próximas horas. Y reiteró que la Policía “no ingresa” al estadio y tampoco se ocupa de la seguridad interna de los partidos que organiza la Conmebol.

“Nosotros el día anterior hicimos Racing-Peñarol [por la Libertadores] con la misma Policía, el mismo jefe, estaba la seguridad privada, el alambrado... La Conmebol no quiere la Policía dentro del estadio. Cualquiera que mira la televisión va a ver que no existe. Ni siquiera nos dejaron poner un grupo de Infantería en el bajo tribuna, que no se viera por las cámaras. La Corte Suprema de Justicia dictaminó un montón de sentencias por esto y deja claro que es un evento privado, organizado por un privado, la Conmebol y el club, y lo que hace la Policía es estar afuera, donde no hubo ningún incidente, y le salvó la vida a las dos personas que estaban en ese lugar (los dos chilenos violentados por la barra de Independiente). La Policía lo que hace es restaurar el orden, pero es un orden que se descalabra por la mala organización que hubo", enfatizó. (DIB)

