sábado 23 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025 - 14:13

Duros cruces entre Provincia y Nación por los incidentes en la cancha de Independiente

Patricia Bullrich dijo que la responsabilidad del operativo es de Provincia. Javier Alonso la acusó de mentir para hacer campaña".

El partido entre Independiente y Universidad de Chile terminó en graves incidentes. (Xinhua/Facundo Morales)

El partido entre Independiente y Universidad de Chile terminó en graves incidentes. (Xinhua/Facundo Morales)

Patricia Bullrich y Javier Alonso, ministros de Seguridad. - DIB -

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Los incidentes entre las hinchadas de Independiente y de Universidad de Chile provocaron un nuevo cruce entre Patricia Bullrich y Javier Alonso, La ministra de Seguridad nacional culpó a la Provincia por lo ocurrido, pero su par bonaerense le recordó que “la seguridad dentro del estadio depende solamente del club y de la Conmebol”, al tiempo que aseguró que “en modo campaña, la ministra y candidata miente”.

Mediante un comunicado oficial del ministerio, Bullrich aseguró que “el operativo de seguridad es siempre jurisdiccional y, en este caso, estuvo bajo la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires” “el operativo de seguridad es siempre jurisdiccional y, en este caso, estuvo bajo la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires”

. Y señaló que anoche “la policía bonaerenses y Aprevide condujeron un operativo con fallas graves” entre las que mencionó “ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles y deficiencias en las requisas”. No es la primera vez que Bullrich y Alonso se cruzan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1958540647675109395&partner=&hide_thread=false

Pero Alonso rechazó de plano las acusaciones y le salió al cruce de la ministra. “La seguridad dentro del estadio depende solamente del organizador del partido, en este caso el Club Independiente y la Conmebo La seguridad dentro del estadio depende solamente del organizador del partido, en este caso el Club Independiente y la Conmebo

l”, explicó el ministro. “Bullrich siempre miente. Nuevamente, en modo campaña, la ministra y candidata miente ”, aseguró Alonso en relación con la postulación a senadora nacional por la CABA en la boleta de LLA de Bullrich.

Javier Alonso contra Patricia Bullrich

Alonso también cargó contra Bullrich porque “desconoce cualquier tipo de reglamento”. Es que la ministra nacional había cuestionado al gobernador Axel Kicillof y a la AFA por “llevar adelante una acción propagandística y electoral anunciando el regreso del público visitante en el fútbol local”, aunque esa medida no tiene ninguna relación con lo que ocurrió anoche porque las hinchadas visitantes nunca estuvieron prohibidas en partidos de la Libertadores.

“Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes. Desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento. El concepto de hinchada visitante del que habla tiene que ver solo con los torneos locales. Todos los protocolos que corresponden al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a la APreViDe fueron controlados, supervisados y aprobados”, dijo Alonso en sus redes sociales.

“Tantos años cerca de su amigo Mauricio Macri (autoridad de FIFA) la autorizan para consultarle sobre protocolos y medidas que evidentemente desconoce”, agregó el ministro bonaerense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JaviAlonsook/status/1958550490872008790&partner=&hide_thread=false

Los incidentes se produjeron anoche en un partido de Copa Libertadores en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda. Hubo una agresión de hinchas chilenos que fue respondida por barras de Independiente. Todo terminó con unos 107 trasandinos detenidos y dos hinchas de esa nacionalidad internados en grave estado. El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió que la justicia esclarezca los hechos. (DIB)

