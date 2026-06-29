lunes 29 de junio de 2026
29 de junio de 2026 - 10:40

Axel Kicillof sin agenda en el interior se enfoca en reuniones con sus ministros

Esta semana, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, va a dejar de lado las recorridas habituales por los municipios para reuniones de Gabinete bonaerense.

Por Agencia DIB
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mate en mano.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mate en mano.

En lugar de recorrer distintos municipios como lo hace habitualmente, el gobernador Axel Kicillof decidió esta semana centrar sus actividades en La Plata, donde tendrá reuniones de Gabinete para analizar con sus ministros la situación económica y social de la provincia de Buenos Aires.

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Solo con una ronda de negocios con pymes el jueves en Ituzaingó, la actividad de Kicillof estará marcada por una reducción de actividades públicas y una mayor concentración en reuniones de gestión.

La información fue brindada este lunes por el ministro de Gobierno Carlos Bianco, junto al ministro de Salud Nicolás Kreplak y el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas Roberto Salvarezza.

En ese marco, Bianco explicó que “esta semana no tan nutrida como otras semanas, es porque el gobernador ha decidido tener varias reuniones de gestión con distintos ministros, para revisar la situación, que es muy compleja, dado los impactos que está teniendo en la provincia las políticas del Gobierno nacional en materia sanitaria, educativa, productiva y social”.

Según se detalló el funcionario, Kicillof mantendrá encuentros con distintos equipos de trabajo para analizar el escenario provincial en un contexto de fuerte impacto económico y social.

La única actividad pública confirmada será el jueves en el municipio de Ituzaingó, donde participará de la ronda de negocios multisectorial organizada junto a la Provincia. Se trata de la edición número 114 desde el inicio de la gestión y la número 13 en lo que va del año. Según datos oficiales, ya se inscribieron 330 empresas para esta edición.

Desde el Ejecutivo destacaron el alcance de estas iniciativas, que en total reunieron a más de 25.000 empresas y más de 90.000 entrevistas realizadas. Además, remarcaron que una de cada tres firmas participantes logra concretar nuevos negocios o ampliar oportunidades comerciales a partir de estos encuentros.

Fuente: Axel Kicillof

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