domingo 19 de julio de 2026
19 de julio de 2026 - 11:11

¿Cuántos millones se llevará la selección campeona del Mundial 2026?

Argentina y España se medirán en la final de la Copa del Mundo y el ganador obtendrá el monto más grande de toda la historia del certamen

Por Agencia DIB
Claudio Tapia, presidente de la AFA.&nbsp;

Claudio Tapia, presidente de la AFA. 

El esperado choque entre Argentina y España por la final del Mundial 2026 en el estadio MetLife de Nueva York, además de la gloria deportiva, tendrá un condimento especial con el premio económico más importante en la historia de este certamen: el campeón embolsará un total de US$ 50 millones.

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De acuerdo con la información oficial que brindó la FIFA en la antesala del inicio oficial de la primera edición del Mundial con 48 selecciones, la nueva estructura financiera llevó la bolsa total del torneo US$ 871 millones, de los cuales cerca de 655 millones corresponden a premios deportivos y el resto a logística y fondos de preparación.

Esa cifra, de acuerdo con la Casa Madre del fútbol, supera en un 50% la repartida en la edición anterior y acompaña el salto de un campeonato que pasó a tener 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.

La diferencia entre ganar la final y terminar segundo es de US$ 17 millones, ya que el campeón se quedará con 50 millones de dólares. El subcampeón, por su parte, cobrará US$ 33 millones.

Cada una de las 48 selecciones clasificadas contó además con un fondo de preparación que garantiza un piso de ingresos incluso antes de considerar el rendimiento deportivo. Ese ingreso mínimo asegurado por participar fue de US$ 10,5 millones por federación.

Las selecciones ubicadas entre los puestos 33 y 48, es decir las que no superaron la fase de grupos, recibieron US$ 9 millones. Con el aporte para la preparación, el ingreso total asegurado para esos equipos llegó a US$ 10,5 millones. Los equipos que cayeron en los 16avos y terminaron entre los puestos 17 y 32 cobraron US$ 11 millones.

Los equipos que perdieron los octavos de final, del noveno al 16° lugar, percibieron US$ 15 millones. En los cuartos de final, los seleccionados ubicados entre el quinto y el octavo puesto obtuvieron US$ 19 millones. Un equipo que llegue hasta esa ronda acumulará al menos US$ 20,5 millones si se suma el fondo previo de preparación.

Desde las semifinales, el salto en la escala de premios es más pronunciado. El cuarto lugar se llevó US$ 27 millones, el tercero US$ 29 millones.

Fuente: Agencia DIB

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