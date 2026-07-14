La Provincia aprobó un marco para regular el uso de Inteligencia Artificial en el Estado

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio otro paso clave para sumar la Inteligencia Artificial (IA) en las funciones de la administración pública. Esta vez lo hizo al aprobar el Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la IA , que establece las reglas para el desarrollo, implementación y utilización de sistemas de esta tecnología en todos los organismos bonaerenses.

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La medida designa al Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobierno Digital, como autoridad de aplicación y crea un registro obligatorio de los sistemas de IA utilizados por el Estado.

El decreto busca consolidar una estrategia integral para incorporar esta tecnología en la gestión pública con el objetivo de mejorar la eficiencia, la calidad, la accesibilidad y la transparencia de los servicios estatales, al tiempo que promueve la soberanía tecnológica, el desarrollo de capacidades locales y la innovación pública.

Como informó en su momento Agencia DIB, a fines de 2025 la Provincia ya había dado un paso para regular su uso , al establecer la protección de los derechos y garantías fundamentales de la ciudadanía y el uso “razonable y confiable” de estas tecnologías.

La regulación del Gobierno sobre la Inteligencia Artificial

El nuevo marco será de aplicación obligatoria para la administración central, los organismos descentralizados y las entidades autárquicas de la provincia. Además, invita a los municipios bonaerenses a adherir voluntariamente a sus principios y lineamientos.

Entre los principales ejes del régimen se encuentran la protección de los derechos fundamentales, la supervisión humana en la toma de decisiones, la transparencia y trazabilidad de los sistemas, la seguridad de la información, la protección de datos personales, la no discriminación, la interoperabilidad tecnológica y la rendición de cuentas.

La norma dispone que todo desarrollo, contratación, implementación, uso o renovación de sistemas de inteligencia artificial deberá contar previamente con la intervención de la Subsecretaría de Gobierno Digital, incluso cuando las iniciativas sean financiadas con recursos externos. Ese organismo también tendrá facultades para homologar las soluciones de IA utilizadas por las distintas dependencias provinciales, elaborar protocolos, fijar estándares técnicos y evaluar los riesgos asociados a estas tecnologías.

Nuevo registro para la Inteligencia Artificial

Como parte del esquema de gobernanza, se crea un Registro de Inteligencia Artificial, en el que los organismos deberán informar los sistemas que utilizan o desarrollan, su estado de implementación, modificaciones y demás información relevante.

Asimismo, el marco prevé la posibilidad de conformar un Consejo Asesor interdisciplinario y multisectorial, integrado por especialistas, universidades y otros actores, con funciones consultivas para analizar riesgos, elaborar recomendaciones, proponer buenas prácticas y emitir informes sobre la utilización de inteligencia artificial en el sector público.

Por último, la normativa establece que la autoridad de aplicación deberá impulsar mecanismos de evaluación de riesgos e impacto que contemplen aspectos como los efectos sobre los derechos fundamentales, la calidad de los servicios públicos, la presencia de sesgos en los algoritmos, las condiciones laborales, la necesidad de mantener supervisión humana en las decisiones y el impacto ambiental derivado del funcionamiento de estos sistemas.

Fuente: Agencia DIB