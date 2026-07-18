La Iglesia reunió a sectores enfrentados del peronismo en una jornada por la "cultura del encuentro"

La Iglesia Católica revalidó su poder de convocatoria al reunir hoy a dirigentes de todas las tribus del peronismo -y de la UCR- en una jornada “por la cultura del encuentro” realizada por la Pastoral Social, el organismo encargado de promover la pastoral social, en la que además hubo presencia de encumbrados representantes de la justicia, los gremios, organizaciones sociales, el sistema educativos y los empresarios.

La reunión, realizada en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, se tituló explícitamente “Patria por la Cultura del Encuentro: De Francisco a León XIV en tiempos de polarización”, y tuvo como trasfondo la proximidad de una posible visita del pontífice a Argentina, lo que ocurriría antes de fin de año, como parte de un viaje que lo llevará a Perú y a Uruguay.

La Iglesia sembró de señales políticas el encuentro: en un documento con conclusiones finales habló de “un profundo proceso de polarización” que “ha generado una sociedad fragmentada y dividida". Y señala que la política debe “recuperar su rol de servicio al bien común y no a grupos de poder”. También rechaza “los dictámenes del paradigma eficientista de la tecnocracia” y advierte contra “el desprecio a los débiles”. Todo con citas de una encíclica de Francisco.

En el encuentro estuvo el gobernador Axel Kicillof -y la vice Verónica Magario-, intendentes peronistas alineados con su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro como el local Mariano Cascallares o la de Avellaneda, Magdalena Sierra pero también hubo cristinistas duramente enfrentados con ellos, como la jefa comunal de Quilmes, Eva Mieri, que responde a la diputada provincial Mayra Mendoza, una de las peronistas más críticas del gobernador.

Jorge Tissera, el obispo de Quilmes y responsable de la Pastoral Social, alma mater de la iniciativa, sumó también a sectores del radicalismo: estuvo el presidente del partido en La Plata, Pablo Nicoletti y el exdiputado Pablo Domenichini, que llegó en su rol de rector universitario junto con una nutrida delegación de colegas. Y a representantes del gobierno porteño, en manos de Jorge Macri, de PRO.

En el Cottolengo no hubo representantes de La Libertad Avanza -no se informó si fueron invitados y rechazaron estar o si simplemente no fueron convocados-, pese al acercamiento del presidente Javier Milei a la iglesia luego del enfrentamiento inicial con Francisco y a las muestras de satisfacción que vienen haciendo él y el canciller Pablo Quirno ante la posible llegada de León X al país.

La Pastoral Social de la Iglesia ha mantenido posturas críticas sobre diversas políticas del gobierno de Milei, en especial sobre la reforma laboral que el congreso aprobó a principios de año.

Presencia extendida

En la Jornada también hubo representación de la Justicia, con la presencia procurador general de la Suprema Corte, Julio Conte Grand; el juez de Casación Federal; Alejandro Skolar además de otros jueces y magistrados bonaerenses. Y de miembros de la CGT, ATE; UTEP Gramajo. Por el lado empresario, fue fuerte la presencia de la pequeña y mediana empresa, a través de la Federación Económica de Buenos Aires y de CAME.

Kicillof dijo que “en un contexto de mucha agresión y discursos vacíos, vengo a sumarme a este llamado para un diálogo plural para poner en el centro de nuestras preocupaciones la hermandad, la comunidad y el trabajo por los que más nos necesita”. Gabriel Katopodis, su ministro de Infraestructura -un dirigente que comenzó su recorrido como militante católico- que “queremos que la visita de León XIV renueve ese compromiso y fortalezca a quienes todos los días trabajan por una Argentina con más dignidad, más trabajo y más justicia social.

Entre los intedentes que estuvieron o mandaron representantes hay que mencionar también a los de Florencio Varela; San Vicente; Ezeiza; Quilmes; Lomas de Zamora; Berazategui; Avellaneda; Almirante Brown; Tres de Febrero; San Martín; La Matanza; Lanús; Ituzaingó y Escobar.

Fuente: Agencia DIB.