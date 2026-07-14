Axel Kicillof designó a los representantes del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura

El gobernador Axel Kicillof avanzó este martes en la renovación del Consejo de la Magistratura bonaerense al designar a los nuevos representantes del Poder Ejecutivo ante el organismo. Lo hizo mediante un decreto que se dio en paralelo a la aprobación en la Legislatura de los representantes por la Cámara de Diputados.

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La medida, publicada en el Boletín Oficial, alcanza a tres consejeros titulares y tres suplentes, en cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 11.868. Como titulares fueron nombrados los abogados Santiago Carlos Pérez Teruel, Carlos Lisandro Pellegrini y Santiago Eduardo Révora , quienes representarán al Ejecutivo en el organismo encargado de la selección de magistrados y funcionarios del Poder Judicial bonaerense.

A su vez, fueron designados como consejeros suplentes Gabriela Demaria , quien reemplazará a Pérez Teruel; Ana Laura Ramos , suplente de Pellegrini; y Gustavo Alberto Gamino , suplente de Révora.

De esta manera, junto con Juan Martín Mena , el ministro de Justicia bonaerense, y Inti Nahuel Pérez Aznar , su suplente, las vacantes del Ejecutivo quedaron totalmente cubiertas.

Los nombres que aportó Diputados

La Ley N° 11.868 establece que el Consejo de la Magistratura está integrado, entre otros miembros, por cuatro representantes del Poder Ejecutivo, cuya designación corresponde al gobernador de la provincia.

En paralelo, Diputados bonaerense aprobó en la tarde del lunes la llegada de Mariano Cascallares y Sofía Vanelli como consejero titular y suplente en representación de la Legislatura, uno de los pasos pendientes para completar la integración del organismo.

Pese a estos avances, el organismo sigue sin conformarse por completo, en momentos en que la cobertura de vacantes judiciales figura entre las principales demandas del sistema. Solamente le falta elegir a un representante al Senado, que podría hacerlo este jueves.

Fuente: Agencia DIB