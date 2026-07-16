"Al mejor postor": Kicillof contra la venta de tierras a extranjeros

Mientras el Senado debate un polémico proyecto que flexibiliza la compra de tierras por parte de extranjeros, el gobernador bonaerense Axel Kicillof salió este jueves a cuestionar con dureza la iniciativa que impulsa el Gobierno nacional y le pidió a los legisladores que la rechacen .

Durante un acto en Avellaneda, Kicillof vinculó la discusión parlamentaria con el clima de reivindicación de la soberanía que dejó la victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. “Estamos invadidos por ese sentimiento que ayer estuvo tan alto. Hoy, en el Congreso Nacional, están queriendo votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor ”, afirmó.

Al inaugurar un nuevo Centro de Cuidado Familiar y Comunitario en Gerli, el mandatario sostuvo que el proyecto representa una cesión de soberanía y reclamó que la iniciativa no prospere.

“Vamos a decir acá desde Avellaneda que eso no va a pasar, que no tiene que pasar y que es responsabilidad de todos los que, por fondos o por lo que sea, quieren levantar la mano para la venta del territorio argentino”, remarcó. Y añadió: “ Esperemos que , como ayer dio un ejemplo la Selección argentina, quienes tienen que votar hoy piensen en la celeste y blanca ”.

Cabe recordar que la iniciativa, forjada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, consta de varios capítulos, con cambios en el régimen legal para los desalojos judiciales y las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego.

Sobre la venta de tierras rurales, la última versión modificada del dictamen habilita la venta de tierras rurales sin límites a personas extranjeras. Deberá conseguirse la autorización de la provincia y la Nación en casos de empresas con participación de Estados extranjeros en su capital accionario. La ley vigente limita la posesión extranjera a un 15%, tanto en el nivel nacional como provincial y departamental. A su vez, ninguna nacionalidad podrá poseer más del 30% de la totalidad habilitada.

Kicillof y las deudas de las familias

Junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la intendenta local, Magdalena Sierra, el gobernador destacó la inauguración del Centro de Cuidado Familiar y Comunitario de Gerli, al que consideró como una obra indispensable para fortalecer el sistema de salud en Avellaneda y garantizar a los vecinos una respuesta más cercana y de calidad.

"En la Argentina actual, los problemas de acceso a la salud golpean a todos los sectores: como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional, más de 300.000 trabajadores perdieron su empleo y, por lo tanto, su obra social”, sostuvo el mandatario bonaerense y agregó: “El modelo de Javier Milei expulsa, precariza y le arruina la vida a la gente: son cada vez más las familias que se endeudan para comprar medicamentos y pagar los servicios”.

A partir de una inversión de $700 millones, el centro de salud “Dr. Alejandro Oleiro” cuenta con una superficie de 395 metros cuadrados en los que se distribuyen cinco consultorios para atención general, dos pediátricos, uno odontológico, uno ginecológico, y uno obstétrico; además de enfermería, dispensario de medicamentos y SUM.

Fuente: Agencia DIB