La Provincia anunció planes para refinanciar deudas para pymes

Ventas minoristas pymes - Xinhua - Xinhua

En medio de la crisis que atraviesan miles de pymes en la provincia de Buenos Aires en parte a raíz de la caída del consumo, el gobernador Axel Kicillof anunció este jueves que el Banco Provincia ofrecerá planes de refinanciación de deudas comerciales a tasas atractivas.

“Frente a un modelo económico que ahoga el consumo, paraliza la producción y empuja al endeudamiento a miles de empresas, desde la Provincia seguimos construyendo respuestas”, dijo Kicillof al anunciar la iniciativa para que las pymes “puedan recuperarse y seguir generando trabajo”.

Los planes de refinanciación de deudas comerciales del Banco Provincia van a ser de hasta 36 cuotas al 25,7%. Se trata de “la tasa más conveniente del mercado”, según Kicillof y servirá para que “las pymes puedan recuperarse y seguir generando trabajo”.

Frente a un modelo económico que ahoga el consumo, paraliza la producción y empuja al endeudamiento a miles de empresas, desde la Provincia seguimos construyendo respuestas.



A través de @bancoprovincia vamos a ofrecer planes de refinanciación de deudas comerciales de hasta 36… — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 16, 2026 A través de sus redes sociales destacó además que “frente a un modelo económico que ahoga el consumo, paraliza la producción y empuja al endeudamiento a miles de empresas, desde la Provincia seguimos construyendo respuestas”.

De esta manera, el Banco Provincia completa una política para enfrentar el aumento de la morosidad que se viene registrando en los últimos meses. La primera parte la llamó Ponete al día y consiste en un plan de refinanciación de deudas para las familias y sus tarjetas de crédito. En este caso, dan hasta 72 meses de plazo y tasas de hasta el 31% dependiendo de la magnitud de la morosidad. Fuente: Agencia DIB

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