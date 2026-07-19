Milei estilo "bilardista": dónde mirará el partido y qué hará el día después

Javier Milei compartió en sus redes una foto en el balcón de la Casa Rosada junto a Santiago Caputo y Karina Milei. (Foto: X @TommyShelby_30)

El presidente Javier Milei, fiel a su admiración por Carlos Bilardo, volverá a repetir la cábala y este domingo mirará el partido entre Argentina y España por la final del Mundial 2026, en el mismo lugar, con la misma compañía y con la misma vestimenta.

El Presidente tiene planeado ver la final junto a su hermana Karina en el microcine de la Quinta de Olivos, en las mismas ubicaciones en las que vieron los otros partidos del Mundial.

Milei, quien el sábado mandó varios mensajes futboleros al grupo de chat que tiene con los ministros, ya avisó que mantendrá su cábala de ver todo el encuentro abrigado con una campera de YPF que le regalaron en una visita a los pozos de Vaca Muerta, en Neuquén.

Una vez terminado el partido, la clave pasará por saber si el Gobierno dará asueto administrativo para recibir a los jugadores que regresan de Estados Unidos. Se sabe que, más allá del resultado, la idea es que todo sea una fiesta y la gente pueda disfrutar del final de ciclo para muchos jugadores.

Tras la final en el MetLife Stadium, la selección volverá al país en un charter de Aerolíneas Argentina que aterrizará en Ezeiza poco después del mediodía del lunes, entre las 13 y las 14 el lunes. El vuelo partirá 8 horas después del partido, que es el lapso que pidió la AFA para darle un descanso mínimo a la selección antes del viaje. Fuente: Agencia DIB

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