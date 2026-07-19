Argentina-España, la gran final: hora, TV, formaciones y lo que hay que saber

La Selección Argentina y España jugarán este domingo en el New Jersey Stadium, por la final del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni buscará el bicampeonato y sumar su cuarta Copa Mundial de la FIFA, ante un seleccionado que intentará levantar su segundo título, tras el conseguido en Sudáfrica 2010.

Como a lo largo de toda la Copa del Mundo de la FIFA, el entrenador Lionel Scaloni no dio señales en los días previos y el equipo que irá en busca de la gloria todavía no está confirmado. Sin embargo, en función de las semifinales ante Inglaterra y la información hasta el momento, existen dos dudas en un once que mantendrá la base habitual.

La primera vuelve a instalarse en el lateral derecho entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel . Y en ese mismo lado de la cancha está el otro de los interrogantes en la formación de la Selección Argentina. Tras quedarse afuera de los titulares con Inglaterra pero ser clave con su ingreso, Rodrigo De Paul lucha por recuperar su puesto con Giuliano Simeone.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri y Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

Hora y televisión

Horarios: 16.00 (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil).

Televisación: DSports (Sudamérica), Telefé, TV Pública, TyC Sports y Disney+ (Argentina).

El árbitro

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España será arbitrada por el esloveno Slavko Vincic, que ya dirigió a la Selección en la derrota ante Arabia Saudita en el encuentro que inició el camino de la Scaloneta al título en el Mundial de Qatar 2022. Junto a Vinicic estarán los asistentes Toma Klannik y Andra Kovai, también de Eslovenia. El cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh, mientras que el asistente de reserva será su compatriota Mohammad Alkalaf.

La final del Mundial será el cuarto cotejo que conducirá el esloveno en lo que va del Mundial 2026. Por la fase de grupos, dirigió el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, y la victoria de Argelia sobre Jordania (2-1), por el grupo en el que estaba la Argentina; ya en los 16avos de final, estuvo a cargo del triunfo de México sobre Ecuador por 2-0; en este último partido, expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca en un entredicho con Santiago Giménez.

La supercomputadora

El planeta se paralizará con la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que enfrenta a dos gigantes del fútbol internacional. Según un análisis realizado la supercomputadora de Opta Analyst de Opta, España tiene un 59,6 % de probabilidades de levantar el trofeo, mientras que Argentina cuenta con el 40,4 %. El duelo representa la primera vez que los campeones vigentes de la Copa América se cruzan en una final con los campeones actuales de la Eurocopa.

Operativo en Buenos Aires

Más de mil policías de la Ciudad participan este domingo del operativo de seguridad en el Obelisco por la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. Una vez finalizado el partido, habrá un cierre con vallado en Corrientes entre Libertad y Cerrito; Corrientes entre Carlos Pellegrini y Suipacha; Diagonal Norte entre Carlos Pellegrini y Libertad; y también entre Carlos Pellegrini y Suipacha. También habrá otros cortes de tránsito preventivos en los alrededores.

En Diagonal Roque Sáenz Peña entre Pellegrini y Suipacha se instalará un “Puesto Médico de Avanzada” perteneciente a Defensa Civil de la Ciudad. Este Puesto funcionará como un hospital móvil para atender eventuales emergencias. Allí habrá ambulancias del SAME y personal de Defensa Civil.

Fuente: Agencia DIB