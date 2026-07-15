miércoles 15 de julio de 2026
15 de julio de 2026 - 12:41

Desde La Cámpora ponen en duda que Kicillof sea el candidato de "la síntesis"

El diputado bonaerense, Facundo Tignanelli, cuestionó el distanciamiento del gobernador con Cristina Fernández. Y volvió a impulsar a ella como candidata.

Por Agencia DIB
&nbsp;Facundo Tignanelli, presidente del bloque, Unión por la Patria, en una sesión en la Legislatura. (Adriana Dellatorre, Agencia DIB)

 Facundo Tignanelli, presidente del bloque, Unión por la Patria, en una sesión en la Legislatura. (Adriana Dellatorre, Agencia DIB)

El diputado bonaerense y dirigente de La Cámpora, Facundo Tignanelli, volvió a cuestionar Axel Kicillof, y si bien planteó que “hay que desdramatizar la discusión” interna, dejó un claro mensaje rumbo a 2027 al asegurar que tal vez el gobernador no sea “el candidato de la síntesis”.

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Luego que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, pidiera un candidato de unidad para las elecciones del año que viene, ahora llegó la respuesta de Tignanelli, hombre de confianza de Máximo Kirchner. “Si vamos a ir a una oferta electoral, primero tenés que ir sintetizando, sino vamos a encontrar un Gobierno parecido al Frente de Todos, que te lleva a complejidades en la gestión”, advirtió.

Punto seguido, puso en duda el futuro rol del gobernador, sobre todo al cuestionarlo por su relación distante con Cristina Fernández. “Hay que ver si Axel Kicillof es el candidato de síntesis”, dijo Tignanelli en el streaming de Infobae, y resaltó que no tiene claro por qué se rompió el diálogo entre el mandatario y la expresidenta.

En ese sentido, recordó que la estrategia electoral del peronismo debe estar focalizada en un apoyo a Cristina para que sea candidata. “Nosotros planteamos que Cristina es la síntesis para ir a enfrentar a (Javier) Milei en una candidatura presidencial”, sostuvo. Y agregó: “Se está trabajando en la cuestión jurídica. La realidad es que entendemos que hay una voluntad del pueblo argentino de votar a Cristina”.

Finalmente, habló de la “desilusión” de un sector con la figura del gobernador, en relación sobre cómo manejó la relación con la exvice. “Somos parte de una generación que se involucró en la política a través de los gobiernos de Néstor y de Cristina. Creo que hay una falta de reciprocidad en la generosidad que tuvo Cristina con una generación política, en este caso, de Axel”, dijo el legislador.

En cuanto a un eventual plan B, ante la vigencia de la inhabilitación electoral de CFK ante el próximo turno electoral, Tignanelli relativizó la ansiedad por definir candidatos: “Falta un poco más de un año para la elección. Si hacemos un repaso, un año antes de cada elección presidencial, el candidato no era quien finalmente resultó ganador”. Y remató: “La vocación de definir hoy una candidatura no quiere decir que estés competitivo el año que viene”.

Fuente: Agencia DIB

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