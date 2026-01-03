Alonso cruzó duro a Santilli tras una crítica del ministro de Interior a Kicillof

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, apuntó con dureza contra el diputado de LLA, José Luis Espert, y contra la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, cruzó a su par nacional de Interior, Diego Santilli, luego de que este acusara al gobernador Axel Kicillof de estar “siempre del lado de los dictadores, delincuentes y narcotraficantes” por rechazar el secuestro de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

“Si dice defender la democracia en otros territorios, empiece por respetar la de su propio país. Menos ataques y más seriedad para el cargo que ocupa”, le reclamó Alonso a Santill, al tiempo que le recordó que “como ministro del Interior deberá priorizar el diálogo y la responsabilidad institucional por encima de cualquier aspiración personal”.

Fue una referencia clara de Alonso a la falta de convocatoria por parte de Santilli a Axel Kicillof a un encuentro para discutir, entre otros temas, la deuda que Provincia le reclama a Nación. También soltó una alusión a la posibilidad de que el ministro del Interior se candidatee en la provincia el año próximo.

“En todo su recorrido político no se le conoce un solo logro que haya fortalecido la democracia; lo que sí creció fue su exposición en las revistas del corazón”, lo chicaneó Alonso a Santilli.

@diegosantilli, como ministro del Interior, debería priorizar el diálogo y la responsabilidad institucional por encima de cualquier aspiración personal.



En todo su recorrido político no se le conoce un solo logro que haya fortalecido la democracia; lo que sí creció fue su… — Javier Alonso (@JaviAlonsook) January 3, 2026 Y le pidió que “si dice defender la democracia en otros territorios, empiece por respetar la de su propio país”. Fue en ese marco que le pidió “Menos ataques y más seriedad para el cargo que ocupa”. Kicillof había expresado repudio al accionar de Estados Unidos en Venezuela por violar el derecho internacional, entre otros puntos. Fuente: Agencia DIB.

