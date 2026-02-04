Alejandra Monteoliva confirmó a Diego Valenzuela al frente de la Agencia de Seguridad Migratoria

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , confirmó hoy que Diego Valenzuela será el primer titular de la Agencia de Seguridad Migratoria .

En una entrevista con Radio Mitre , la funcionaria explicó el nuevo enfoque oficial para reforzar los controles en las fronteras y la articulación entre la política migratoria y la estrategia de seguridad nacional. En ese contexto, señaló que la conducción del nuevo organismo quedará en manos del exintendente de 3 de Febrero y actual senador provincial en uso de licencia.

“La Dirección Nacional de Migraciones , hace mes y medio, dos meses, se incorporó al Ministerio de Seguridad Nacional . Y esto era algo que veníamos planteando hace muchísimo tiempo. No es gratuito que se integre a Seguridad precisamente por esto, porque hace parte de la política de seguridad nacional y estamos conformando lo que vendría a ser una futura Agencia de Seguridad Migratoria”, detalló.

“¿Ahí está Valenzuela?”, consultó el periodista Eduardo Feinmann. Y Monteoliva respondió: “Todavía no ha sido nombrado", aunque confirmó que “la idea es que se incorpore al equipo una vez que salga el decreto”. Y agregó: “Después, abajo, sigue, toda la estructura de Migraciones como viene funcionando hasta ahora”.

Javier Milei endurece la política migratoria

Así, como publicó Agencia DIB días atrás, Valenzuela asumirá al frente de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria, un organismo que el presidente Javier Milei creará en breve por decreto con el objetivo de endurecer su política en esa área.

Valenzuela tiene una estrecha relación personal con Milei, de quien fue compañero de estudios. Pero también mantiene una total sintonía ideológica, al punto de haber sido el segundo intendente de PRO en dejar ese partido para pasar a formar parte de La Libertad Avanza, un paso formal que ni siquiera dieron Diego Santilli o Cristian Ritondo.

Ahora esa cercanía se traducirá en un cargo de relevancia: la nueva Agencia estará enfocada en endurecer los controles de ingreso y egreso del país, sobre todo en los pasos fronterizos terrestres y expresará un cambio de paradigma en esta política que ahora estará concebida bajo estrictos parámetros de seguridad y no de integración con los países vecinos.

Fuente: Agencia DIB