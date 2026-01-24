Milei endurece la política migratoria al estilo Trump, y pone al frente al bonaerense Diego Valenzuela

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y senador provincial en uso de licencia -en ambos cargos- asumirá al frente de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria, un organismo que el presidente Javier Milei creará en breve por decreto con el objetivo de endurecer su política en esa área.

Valenzuela tiene una estrecha relación personal con Milei, de quien fue compañero de estudios. Pero también mantiene una total sintonía ideológica, al punto de haber sido el segundo intendente de PRO es dejar ese partido para pasar a formar parte de La Libertad Avanza , un paso formal que ni siquiera dieron Diego Santilli o Cristian Ritondo.

Ahora esa cercanía se traducirá en un cargo de relevancia: la nueva Agencia estará enfocada en endurecer los controles de ingreso y egreso del país, sobre todo en los pasos fronterizos terrestres y expresará un cambio de paradigma en esta política que ahora estará concebida bajo estrictos parámetros de seguridad y no de integración con los países vecinos .

Para eso, Milei quitará el área de la dependencia del ministerio del Interior, que hoy encabeza Diego Santilli, y la incluirá en el organigrama del de Seguridad, que comanda Alejandro Monteoliva, en estrecha relación con la senadora Patricia Bullrich, su antecesora.

De hecho, había sido la propia Bullrich quien el año pasado anunció la creación de la Agencia, junto con una Policía de Migraciones o Policía de Frontera.

Aunque aún el decreto no está firmado -había tironeos entre Valenzuela y Monteoliva por algunos detalles del organigrama- fuentes de la Casa Rosada explican que la dirección de Migraciones seguirá existiendo en Interior y que esta agencia estará más enfocada en la seguridad asociada a la cuestión migratoria.

Expertos en el área resaltan la similitud de ese modelo con el que se aplica en Estados Unidos, un país que la administración Milei considera un ejemplo en la mayoría de las áreas. La transformación de la migración en una cuestión básicamente de seguridad se da, en ese sentido, en medio de la controversia que está causando entre los propios estadounidenses la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), cuyos operativos, considerados por muchos como ilegales y abusivos, causaron este fin de semana una huelga general en la ciudad de Minneapolis.

La doble licencia

Historiador que se hizo conocido por su participación en medios de comunicación, donde desarrolló una carrera como periodista y productor, Valenzuela tenía mandato en Tres de Febrero hasta 2027, luego de ser electo por primera vez en 2015 y lograr su última reelección, la tercera, en 2023.

Pero decidió dejar el cargo con una licencia para encabezar la boleta de La Libertad Avanza -que fue en alianza con PRO, aunque él ya había dejado ese partido- para el senado bonaerense, al que ingresó pese a haber sido derrotado por la lista de Fuerza Patria que encabezó Gabriel Katopodis, el ministro de Infraestructura de Axel Kicillof.

Con ambiciones de competir por la gobernación, Valenzuela sorprendió el 8 de diciembre pasado cuando, en vez de asumir su banca, pidió una segunda licencia. Fue un movimiento con la vista puesta en el cargo que ahora asumirá, de mayor visibilidad que una banca en la Legislatura provincial.