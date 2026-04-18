Alak llamó a dejar internas y construir una alternativa nacional

El intendente de La Plata, Julio Alak, llamó a la unidad del partido y respaldó la candidatura de Axel Kicillof.

El intendente de La Plata, Julio Alak, asumió este sábado la presidencia del Partido Justicialista local en un acto que reunió a más de mil personas y que funcionó como plataforma para lanzar un mensaje político de alcance nacional: la necesidad de construir un gran frente que impulse la candidatura presidencial de Axel Kicillof en 2027.

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El evento se desarrolló en la sede partidaria de calle 54, con la presencia de dirigentes políticos, sindicales y sociales, además de referentes de distintos espacios del campo nacional y popular. En ese marco, Alak puso el acento en la unidad del peronismo como condición indispensable para encarar el próximo ciclo electoral y recuperar el gobierno nacional.

“Queremos un partido abierto, participativo y movilizado, que sea la casa del movimiento nacional” , expresó el jefe comunal, quien insistió en la necesidad de dejar atrás las internas y “diluir egos” para fortalecer el espacio. “No sobra ningún peronista”, sintetizó, en uno de los pasajes más celebrados de su discurso.

El llamado a la unidad no se limitó al PJ. Alak también propuso avanzar en la construcción de un frente amplio que incluya a otras fuerzas políticas, tomando como referencia histórica el acercamiento entre Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín. “Hay que construir un tercer movimiento histórico que una a las fuerzas nacionales y populares”, sostuvo.

Presencia de otros espacios

No sólo hubo asistentes peronistas: también hicieron presencia Pablo Nicoletti (titular de la UCR platense) y Daniel Lipovetzky, exdiputado del PRO.

Alak valoró la participación en el acto de dirigentes de otros espacios, con quienes planteó la posibilidad de articular una alternativa común. “Tenemos que conformar un frente patriótico bonaerense y nacional que nos lleve a la victoria”, afirmó.

El discurso también incluyó definiciones sobre el funcionamiento interno del partido. Alak remarcó que “no hay unidad sin democracia interna” y propuso que en 2027 se realicen PASO para definir candidaturas, en línea con el principio de soberanía popular. “El único heredero es el pueblo”, recordó, citando a Perón.

Críticas al modelo de Milei

Además, el intendente trazó un diagnóstico crítico sobre la situación económica y social del país bajo la gestión de Javier Milei. En ese sentido, advirtió sobre el cierre de empresas, la caída del empleo y el deterioro del consumo. “Se está cerrando una empresa por hora y eso impacta directamente en el trabajo y en la vida de las familias”, señaló.

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Frente a ese escenario, planteó la necesidad de impulsar un programa basado en la producción, el trabajo y la justicia social. Entre los ejes mencionó la recuperación de la soberanía económica, el fortalecimiento de la industria nacional, salarios dignos y políticas de inclusión para los sectores más vulnerables.

También reivindicó la defensa de la educación y la salud públicas, el sistema previsional y las empresas estatales, así como los principios de memoria, verdad y justicia. En el plano institucional, subrayó la importancia de la democracia como espacio de diálogo y convivencia.

El acto contó con la presencia de dirigentes como Andrés Larroque, Florencia Saintout y Fabián Cagliardi, entre otros referentes del oficialismo provincial, además de legisladores, concejales y militantes.

Durante la jornada también se formalizó la nueva estructura partidaria, con la designación de autoridades en el distrito y en los órganos provinciales, en el marco del recambio que atraviesa el PJ tras la asunción de Kicillof como titular bonaerense del partido.

Hacia el cierre, Alak reforzó su mensaje político con una consigna clara: “Tenemos que volver a representar a nuestro pueblo y construir una alternativa que devuelva la esperanza”. Y concluyó con una definición que marcó el tono del acto: “Axel Kicillof, presidente de la Nación”.

Fuente: Agencia DIB