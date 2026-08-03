El Gobierno eliminó el Instituto Nacional de Alimentos; sus funciones pasaron al Senasa

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) toma funciones del Instituto Nacional de Alimentos.

A través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó el sistema de control alimentario con la eliminación del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), un organismo que hasta ahora dependía de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y lo traspasó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Qué era el Instituto Nacional de Alimentos El INAL tenía tres funciones centrales: verificaba que los productos en el mercado cumplieran el Código Alimentario Argentino; llevaba a cabo pruebas bromatológicas;para detectar riesgos sanitarios; y autorizaba establecimientos, productos, importaciones y exportaciones. Dependía del Ministerio de Salud de la Nación.

Ahora esas responsabilidades pasan al Senasa, organismo que está bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.

Consecuencias en el Comercio Exterior De acuerdo a las fundamentaciones del Gobierno en el decreto publicado este lunes, Senasa “ya cuenta con la infraestructura territorial de control alimentario más grande del país -laboratorios, cuerpo de inspectores y despliegue en todo el territorio nacional para producción primaria e industrial-, algo que el INAL nunca tuvo desplegado con esa escala. Se trata de una cuestión de capacidad operativa instalada, no de jerarquía institucional. Con esta reorganización se separan las funciones de control de las funciones de rectoría sanitaria”

En el Poder Ejecutivo sostienen que estos cambios permitirán que se dinamice el comercio exterior, es especial, a lo que se refiere a la importación de alimentos envasados para venta directa, estableciendo controles posteriores al ingreso “para evitar demoras innecesarias en su comercialización”. Al mismo tiempo, “se facilita la exportación de alimentos, estableciendo que los productos deberán cumplir los requisitos del país de destino y que las certificaciones serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional”. Fuente: Agencia DIB

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