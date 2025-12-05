Al final, Gabriel Katopodis asume su banca pero pide licencia y sigue como ministro

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis , asumirá su banca el próximo 10 de diciembre pero solo para pedir licencia, por lo que ese sillón será finalmente ocupado por la camporista Roxana López.

Katopis resultó electo el 7 de septiembre, pero hasta ahora había sido ambiguo en cuanto a su futuro : la última vez que habló al respecto dijo que la definición de su futuro político inmediato iba a quedar en manos del gobernador Axel Kicillof.

Finalmente, se optó por una solución intermedia: ni candidato testimonial ni legislador activo. Katopodis asumirá su banca pero la dejará frizada con el pedido de licencia para seguir al frente del Ministerio, pero en un esquema que es reversible .

Ex intendente de San Martín -además de ministro nacional con Alberto Fernández- Katopodis aportó su experiencia territorial para destrabar la negociación que permitió que la Legislatura aprobará la ley de endeudamiento , en tándem con Mariano Cascallares, el actual alcalde de Almirante Brown, que asume con diputado.

El propio Kicillof pidió a Katopodis la continuidad en su cargo, una cartera clave sobre la que cae el peso de terminar la obra pública que dejó inconclusa Javier Milei, y es uno de los capítulos centrales de la estrategia de diferenciación que lleva adelante el gobierno bonaerense.

De paso, la continuidad al frente de la cartera de Infraestructura elimina una disputa en ciernes por reemplazarlo en ese cargo estratégico, que ya se desarrollaba en los pasillos del oficialismo provincia y amenazaba con tensionar aún más las relaciones entre sus sectores internos, el kicillofismo, el camporismo y el massismo.

La estrategia, por otra parte, evita que el oficailismo pierda un representante en el Consejo de la Magistratura.

Fuente: Agencia DIB.