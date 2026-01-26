Zárate: mató al ex de su novia a tiros en una estación de servicio

Un violento crimen en una estación de servicio conmocionó a los vecinos de Zárate.

Un violento crimen conmocionó a la ciudad bonaerense de Zárate este domingo por la noche, cuando un hombre fue asesinado a balazos por el novio de su expareja en una estación de servicio . El agresor escapó de la escena del crimen y permaneció varias horas prófugo, pero finalmente fue detenido.

El detenido fue identificado como Alexis Damián Lumbrera, quien se encuentra acusado por el delito de homicidio, a cargo de la UFI N°8.

La víctima es Leonel Ezequiel Martínez, de 33 años. Según se reconstruyó, el hombre se había acercado a la estación de servicio -ubicada en la intersección de las calles Lavalle y Teodoro Fels- para buscar a su hija, que regresaba de un viaje con amigos. En ese contexto, se encontró con su expareja y con el actual novio de la mujer, sin que ninguno de los adultos supiera que el otro estaría presente.

La situación derivó en una discusión que comenzó alrededor de las 23 y fue escalando rápidamente. De acuerdo con los primeros testimonios, existían conflictos de vieja data entre ambos hombres y días antes ya se había registrado un enfrentamiento, presuntamente vinculado a celos.

Seis disparos en la estación de servicio

En medio del altercado, el sospechoso extrajo un arma de fuego y efectuó al menos seis disparos. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de Martínez, quien cayó gravemente herido en el playón de la estación, ante la mirada de los jóvenes que aguardaban ser retirados por sus familiares.

Otro disparo alcanzó el techo delantero de un Chevrolet Corsa estacionado, mientras que un segundo vehículo Honda también quedó en la escena.

El agresor escapó, pero luego fue detenido

Tras el ataque, el agresor huyó a pie. Las personas presentes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a Martínez durante más de 20 minutos hasta la llegada del Sistema de Emergencias Municipal. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Carmen, pero falleció en el trayecto.

Horas después, la policía bonaerense logró detener al acusado, Alexis Damián Lumbrera.

En el lugar trabajaron agentes del Grupo Táctico Operativo y de la DDI, junto a peritos, para relevar pruebas y cámaras de seguridad. La causa quedó en manos de la UFI N.º 8, que investiga el hecho como homicidio y continúa con la toma de declaraciones para reconstruir la secuencia y localizar al prófugo.

"Sólo fue a buscar a su hija”

Marisa, la mamá de Leonel Ezequiel Martínez, apuntó contra la ex pareja de su hijo y reclamó que también sea investigada.

“Solamente pido justicia por mi hijo. Él no hizo nada malo, fue solo a buscar a mi nieta. Ella siempre lo amenazó de que lo iba a cagar a tiros, y lo logró”, expresó la mujer, visiblemente conmocionada.

Según su relato, la expareja de Martínez habría organizado el encuentro que terminó en tragedia. “Le tendió una trampa. Llevó al asesino al lugar donde estaba mi hijo. Mi hijo fue porque mi nieta lo llamó diciendo que la vaya a buscar”, afirmó entre lágrimas.

La mujer contó que la separación llevaba ocho meses y que desde entonces Leonel atravesaba un momento emocional muy difícil. “Mi hijo la amaba y quería volver. Ella siempre le hacía maldad cuando lo veía bien. Estuvo depresivo, se quería matar y a ella no le importó nada”, sostuvo Marisa, quien aseguró que las amenazas eran constantes.

“Ella es tan culpable como el otro tipo. Por favor ayúdenme, enciérrenlos a los dos. Lo lamento por mis nietos, pero no voy a parar hasta verlos presos”, reclamó.

La mujer también señaló que todavía no pudo reencontrarse con sus nietos, que permanecen al cuidado de su madre. “Mi nieta me pidió por favor que quería estar conmigo”, contó.

Marisa exige que se investigue el rol de su exnuera. “Mi hijo está muerto y todo lo que hizo fue por amor. Ella llevó al asesino a donde estaba mi hijo. Lo hizo a propósito”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB