jueves 19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026 - 13:29

Kosovo: el femicida de la platense María Clara Urdangaray fue condenado a 18 años de cárcel

El femicidio de la chica de La Plata ocurrió en agosto de 2023, cuando cayó desde el sexto piso de un hotel en las afueras de Pristina, capital de Kosovo. Para el fiscal las pruebas son irrefutables.

Por Agencia DIB
María Clara Urdangaray, la joven nacida en City Bell que fue asesinada en Kosovo.

Endrit Nika, pareja de María Clara, fue condenado a 18 años de prisión.&nbsp;

Más noticias
Laura Calampuca y Gustavo Melmann, los padres de Natalia Melmann.

Nueva marcha por Natalia Melmann, a 25 años de su femicidio en Miramar
Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena recibieron la pena de prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el Clan Sena fue condenado a prisión perpetua

Luego de meses de juicio, este jueves los magistrados del Tribunal -Gazmend Bahtiri, Gëzim Ademi y Alltën Murseli- hallaron a Nika (hoy, 33 años) culpable del delito de homicidio agravado. La familia de María Clara confirmó a NA que va a apelar el fallo.

Para las autoridades de Kosovo se trató de un juicio movilizante debido a que la familia de la joven estuvo presente para acompañar el pedido de justicia por el crimen. En este sentido, Facundo Urdangaray, padre de la víctima, contó que en el Tribunal “se sorprendieron cuando nos vieron en la audiencia de alegatos”.

femicida kosovo
Endrit Nika, pareja de María Clara, fue condenado a 18 años de prisión.

El femicidio de la joven platense

María Clara tenía 27 años y era oriunda de La Plata. En noviembre de 2022 había viajado a Europa (específicamente a Barcelona) en busca de nuevos proyectos. Allí conoció a Endrit Nika, un ciudadano suizo de 31 años, con quien se mudó a Suiza poco tiempo después.

En agosto de 2023, la pareja viajó a una localidad cercana a Pristina, la capital de Kosovo, para asistir a la boda del hermano de Nika. El 1 de agosto de 2023, tras una presunta discusión en la habitación del hotel donde se alojaban, María Clara cayó desde un sexto piso. Aunque fue trasladada a un centro clínico, falleció debido a las graves heridas.

Este jueves en su alegato final, el fiscal del caso sostuvo que la responsabilidad de Nika era irrefutable, basándose en pruebas científicas, peritajes de arquitectura y videos presentados durante el juicio.

Nelson y Sabrina Berardi, confeso asesino y víctima.

Las Flores: un hombre mató a su hermana tras una discusión

