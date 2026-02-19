Kosovo: el femicida de la platense María Clara Urdangaray fue condenado a 18 años de cárcel

Un Tribunal de Primera Instancia de la ciudad de Pristina, capital de Kosovo , condenó a Endrit Nika por el femicidio de la platense María Clara Urdangaray (27) ocurrido en agosto de 2023 con una pena de 18 años de prisión.

Luego de meses de juicio, este jueves los magistrados del Tribunal -Gazmend Bahtiri, Gëzim Ademi y Alltën Murseli- hallaron a Nika (hoy, 33 años) culpable del delito de homicidio agravado . La familia de María Clara confirmó a NA que va a apelar el fallo.

Para las autoridades de Kosovo se trató de un juicio movilizante debido a que la familia de la joven estuvo presente para acompañar el pedido de justicia por el crimen. En este sentido, Facundo Urdangaray , padre de la víctima, contó que en el Tribunal “se sorprendieron cuando nos vieron en la audiencia de alegatos”.

María Clara tenía 27 años y era oriunda de La Plata . En noviembre de 2022 había viajado a Europa (específicamente a Barcelona) en busca de nuevos proyectos. Allí conoció a Endrit Nika, un ciudadano suizo de 31 años , con quien se mudó a Suiza poco tiempo después.

En agosto de 2023, la pareja viajó a una localidad cercana a Pristina, la capital de Kosovo, para asistir a la boda del hermano de Nika. El 1 de agosto de 2023, tras una presunta discusión en la habitación del hotel donde se alojaban, María Clara cayó desde un sexto piso. Aunque fue trasladada a un centro clínico, falleció debido a las graves heridas.

Este jueves en su alegato final, el fiscal del caso sostuvo que la responsabilidad de Nika era irrefutable, basándose en pruebas científicas, peritajes de arquitectura y videos presentados durante el juicio.

Fuente: Agencia DIB