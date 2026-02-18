"La palabra 'justicia' queda con sabor a poco": comenzó el juicio por el crimen de Kim Gómez

En la puerta del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata , minutos antes del inicio del debate oral por el crimen de Kim Gómez , Marcos Gómez habló, conmovido, con la prensa. A casi un año del asesinato de su hija, el padre de la nena aseguró que atraviesa “un día raro, con sensaciones encontradas” y sostuvo que, aunque confía en la Justicia, la palabra “queda con sabor a poco” .

“Es algo que tenemos que transitar y queremos llevarlo adelante tranquilos”, expresó, al tiempo que pidió que el proceso judicial se desarrolle con serenidad. “Le pedí a familiares y amigos que no movilizaran. Queremos que sea tranquilo. Quiero creer que la Justicia va a fallar a favor nuestro. Está todo muy claro. Espero que la condena sea ejemplar. Dije que mi hija iba a marcar un antes y un después y acá estamos para que eso suceda”, destacó el hombre.

El debate oral juzga en esta primera instancia a un joven de 18 años acusado de homicidio en ocasión de robo. Como al momento del hecho tenía 17, será juzgado bajo la Ley Penal Juvenil, lo que podría implicar una reducción de la pena. En la causa también está imputado un chico de 14 años , declarado inimputable por su edad, quien permanece alojado en un instituto de máxima seguridad bajo tratamiento interdisciplinario.

Sobre el alcance de una eventual condena, Gómez evitó hablar de años de prisión. “¿Qué sería una pena ejemplar? No le voy a poner cifra. Un año más no me cambia nada. Vengo a cerrar una etapa. Remover todo lo que pasó es triste”, sostuvo.

Sin respuestas

En uno de los pasajes más duros de su testimonio, confesó que todavía busca respuestas sobre lo ocurrido aquella noche. “Me falta un uno por ciento para saber bien todo lo que pasó y voy a ver si lo puedo conseguir. Quiero saber qué pasó en los últimos instantes de mi hija, quiero saber si mi hija luchó, si gritó y si pidió por mí… Con eso voy a dejar a la Justicia que trabaje tranquila”, dijo con los ojos llenos de lágrimas.

También dedicó palabras a la madre de Kim. “Le quiero dar mi apoyo a Flor. No quiere hablar, está mal. Se preparó mucho para estar acá y es una buena madre. Es el testimonio más importante”, afirmó.

“No los voy a poder perdonar”

El padre de la nena, que actualmente trabaja junto al Ministerio de Seguridad bonaerense en programas destinados a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, sostuvo que el caso expone fallas previas del sistema. “Lo que me amarga es que algo se está haciendo mal. Encerrar a un pibe y no darle herramientas para que salga mejor… tenemos que entender que en algún momento salen y si no se les da ningún tipo de herramienta, van a salir a dañar a las personas”, reflexionó.

En ese sentido, insistió en que el Estado debe intervenir antes. “Acá hubo muchas alarmas: violencia en la casa, violencia en la escuela, no iban a la escuela y ya delinquían. Realmente hubo muchas alarmas y se puede trabajar en eso”, afirmó.

Sin embargo, fue tajante respecto a su dolor personal: “Yo no los voy a poder perdonar. Todos somos responsables de nuestros actos, tengan la edad que tengan, y ellos saben que se equivocaron”.

El inicio del juicio coincide con un momento especialmente sensible para la familia. En pocos días se cumplirá un año del crimen y Marcos atravesó su primer cumpleaños sin su hija. “El domingo fue mi cumpleaños y fue la primera vez que lo paso no siendo feliz. Siempre le agradecí a la vida, pero este año me tocó algo que jamás pensé”, relató.

Antes de ingresar al edificio judicial, Marcos Gómez dejó en claro el sentido de su presencia: “Vamos a estar siendo la voz de Kim. Sabemos que va a costar, pero ella lo merece”.

25 de febrero

El violento hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025 en el barrio platense de Altos de San Lorenzo. Kim viajaba en el asiento trasero del auto de su mamá cuando dos adolescentes asaltaron el vehículo y escaparon sin advertir que la nena seguía dentro. Durante la huida, quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su ropa y fue arrastrada varias cuadras. Las heridas sufridas provocaron su muerte y el caso conmocionó a La Plata y al país.

El debate se desarrollará a puertas cerradas en la sede del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en 7 y 523 de Tolosa, y se extenderá durante ocho jornadas. Si se cumple el cronograma previsto, la sentencia se conocería antes de fin de febrero.

Fuente: Agencia DIB