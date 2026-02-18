miércoles 18 de febrero de 2026
18 de febrero de 2026 - 16:40

Puan: siete años de prisión para la mujer que extorsionaba a un hombre con fotos íntimas

Los hechos se produjeron desde principios de 2022 hasta noviembre de 2024. La mujer obligó al hombre a entregarle dinero y transferencias.

Por Agencia DIB
La Justicia condenó a Stella Maris Distel a la pena de siete años de prisión.

La Justicia condenó a Stella Maris Distel, la mujer acusada de haber extorsionado a un hombre con fotos íntimas en la localidad bonaerense de Puan, a la pena de siete años de prisión.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, que cita a la investigación, los hechos se produjeron desde principios de 2022 hasta noviembre de 2024, cuando la mujer obligó al hombre a entregarle dinero en múltiples oportunidades y realizar transferencias por más de $ 4 millones, bajo amenazas de hacer públicas fotografías íntimas.

Extorsión en Puan

Tal como informó la agencia DIB, todo comenzó cuando la víctima concurrió a la casa de la mujer para realizarse masajes y comenzaron a mantener comunicaciones por videollamadas, algunas de las cuales la mujer había capturado, para posteriormente extorsionarlo. Además, también lo obligó a comprarle varios elementos a través de Mercado Libre como un reloj, un taladro, una balanza digital y panificados, por un valor superior a los $ 100 mil.

La víctima realizó la denuncia en diciembre de 2024, aportando parte de las conversaciones extorsivas y transacciones. A lo largo de la investigación se lograron obtener pruebas que dieron cuenta de las maniobras que realizó la mujer para obligar al hombre a concretar múltiples entregas de dinero.

La mujer llegó a juicio imputada por el delito de extorsión, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales. “Es un caso de sexting, que figura en una ley nacional pero no está tipificado en el Código Penal. Por ese motivo será indagada por extorsión, que tiene una pena mínima de 5 años de prisión”, explicó en su momento una fuente del caso.

Fuente: Agencia DIB

