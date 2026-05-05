Violencia de género: denuncian a un alto jefe policial de la Policía Bonaerense

El destacamento de la Policía Bonaerense en El Peligro, en La Plata.

Un alto jefe policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue denunciado por ejercer violencia de género contra su mujer, otra integrante de esa fuerza de seguridad, durante la madrugada de este lunes en la localidad de El Pato , partido de Berazategui . Por el hecho, el comisario ya fue desafectado de sus funciones .

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Según pudo saber Agencia DIB , se trata de Gastón Ghe , hasta este momento comisario general y Superintendente de Policía de Seguridad Vial de la Bonaerense.

Todo comenzó el 3 de mayo, cuando la Policía acudió a una vivienda en calle 622 y 523 de la citada localidad del sur del Gran Buenos Aires tras un primer llamado. En el momento en el que llegaron los efectivos, constataron que se trataba de un conflicto de pareja entre el funcionario y su mujer identificada como Y.L.P ., subteniente de la misma fuerza de seguridad, y que presta servicio en el destacamento El Peligro de La Plata .

En esa primera intervención, y tras recabar los datos iniciales, la UFIyJ N° 2 de Berazategui dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito” , sin adoptar medidas inmediatas.

Nueva intervención

Pero horas más tarde, alrededor de las 3.20 del lunes 4, oficiales de la Prefectura Naval Argentina acudieron al lugar tras una alerta. Allí volvieron a hablar con la mujer, que contó que momentos antes había mantenido una fuerte discusión con su pareja, quien se había presentado en su domicilio en estado de ebriedad, con un bolso que contenía una importante suma de dinero y a bordo de una camioneta.

En ese contexto, siempre según la denuncia, la situación escaló rápidamente: se produjo un forcejeo y el acusado la habría amenazado de muerte, además de manifestar intenciones de quitarse la vida.

“Lesiones y amenazas”

Tras la intervención, se dio aviso a la Fiscalía N°6 de Berazategui especializada en casos de violencia de género y se dispuso el inicio de una causa por “lesiones y amenazas en concurso real”.

En ese marco fuentes del caso indicaron que se coordinó el traslado del caso a la Comisaría de la Mujer y la Familia zonal para continuar con el expediente.

La investigación quedó en manos de la Justicia, mientras que se iniciaron sumarios administrativos en la Auditoria General de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense.

Enroques

La desafectación de Ghe motivó una serie de traspasos en la Policía Bonaerense. Así, en su puesto de responsable de la Policía de Seguridad Vial de la provincia asumió el anterior superintendente de la Región AMBA Oeste 1, Christian Humberto Novelino.

Y en ese puesto asumió el comisario mayor Luciano Morel, quien hasta el domingo pasado se desempeñó como titular de la División Delitos contra la Propiedad Automotor.

Fuente: Agencia DIB