miércoles 22 de octubre de 2025
22 de octubre de 2025 - 09:33

Una camioneta chocó a un camión que estaba parado: dos muertos

La tragedia que dejó dos víctimas fatales ocurrió en el Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 42, en la mano que va a Luján.

Por Agencia DIB
Dos personas murieron este miércoles a la mañana tras un brutal choque entre un camión y una camioneta ocurrido en el kilómetro 42 del Acceso Oeste. El trágico hecho ocurrió metros antes de la salida del country San Diego, cuando una camioneta y un camión impactaron en la mano que va a Luján.

Según trascendió, el camión habría sentido un ruido en una de sus ruedas y se tiró a la banquina para detenerse. En ese momento, la camioneta Nissan habría intentado sobrepasar un auto por la derecha y se encontró de frente con el camión detenido.

Tras el impacto, la camioneta blanca volcó sobre la autopista, quedando completamente destrozada. Mientras que el camión culminó con el paragolpes dañado y con una rueda izquierda trasera explotada y hundida.

Como consecuencia del choque y de las heridas que sufrieron, dos personas murieron. Se trata de un hombre de 50 años y una mujer de 35, cuyas identidades no fueron confirmadas. Los bomberos debieron arrancar el techo de la Nissan para poder rescatar los cuerpos. Ambos habían muerto en el acto.

Bomberos y personal de la Autopista del Oeste asistieron al lugar para sacar los coches, que generaron demoras y filas de casi 2 kilómetros por el operativo necesario.

Poco después de las 8 de la mañana, desde Autopistas anunciaron que habían podido reestablecer los carriles principales y que se continuaba trabajando sobre la banquina. (DIB)

