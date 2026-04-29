miércoles 29 de abril de 2026
29 de abril de 2026 - 17:40

Un policía de la Ciudad creyó que le estaban robando, disparó 17 veces y mató a una mujer

Fue en Gregorio de Laferrere. El agente de la Policía de la Ciudad, de 48 años, quedó detenido por "homicidio agravado por el uso de arma".

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
poli 17 tiros 3
poli 17 tiros 2
poli 17 tiros

Un policía de la Ciudad mató de 17 disparos a una mujer que presuntamente le estaba robando en González Catán y quedó detenido. El episodio ocurrió a última hora del martes en Gregorio de Laferrere. El agente de la Policía de la Ciudad, Héctor Mariano Camejo, de 48 años, quedó detenido por "homicidio agravado por el uso de arma". El fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, lo indagará y resolverá si le pide al juzgado que siga detenido.

Más noticias
La sargento López y la subteniente Rodríguez, junto a la beba y sus padres. Una historia de amor en General Pinto.

General Pinto: dos mujeres policías salvaron la vida de una beba de ocho meses
Cristian Alejandro Casaravilla se fugó de una comisaría de Salto y está imputado en una causa por robo agravado.

Salto: se fugó un preso de la comisaría de Salto tras romper un candado y pelear con los guardias

Camejo, numerario de la División Patrulla Acceso Sur, aseguró que la mujer, acompañada por un hombre que quedó herido, le quiso robar, por lo que sacó su arma reglamentaria y disparó. En tanto, el hombre que iba como acompañante de la presunta ladrona en la moto Honda 110 sin patente, descartó una réplica de una pistola en los techos del lugar, por lo que el supuesto intento de robo se sostiene con esa acción.

En su declaración espontánea en una comisaría, el policía aseguró que se encontraba en las calles Da Vinci y Montgolfier, cerca de las 23.30, cuando vio a dos personas en una moto, que para él eran hombres, y el de atrás quiso bajar y exhibir un arma, por lo que él empezó a dispararles.

En la escena del hecho se incautaron 10 vainas servidas calibre 9 milímetros y tres proyectiles enteros. Además, una réplica de arma y una gorra de color negro.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora y ahora deberá resolver la Justicia si el policía se excedió en su legítima defensa, algo más que probable debido a la cantidad de disparos que realizó.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

General Pinto: dos mujeres policías salvaron la vida de una beba de ocho meses

Salto: se fugó un preso de la comisaría de Salto tras romper un candado y pelear con los guardias

Del Viso: lo hicieron arrodillar y lo ejecutaron de un disparo en la cabeza

La Plata: joven denunció por abuso sexual a un profesor de boxeo de Estudiantes

Megaoperativo en Necochea y Quequén: detienen a cuatro personas y secuestran drogas por $ 120 millones

Apresaron a un joven en Carmen de Patagones por realizar amenazas en escuelas

Narcotráfico: Casación revocó sobreseimientos y manda a juicio 42 personas acusadas de lavado

Avellaneda: buscan a dos hombres que salieron a pescar en el Río de la Plata y no regresaron

Pilar: detuvieron al hombre que atacó a golpes a la joven que viralizó videos pidiendo ayuda

Desvío de fondos en el Banco Nación de San Pedro: embargan e inhiben los bienes de la tesorera imputada

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Denuncia de abuso sexual en Estudiantes de La Plata.

La Plata: joven denunció por abuso sexual a un profesor de boxeo de Estudiantes

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Kicillof, con intendentes en la sede de la FAM.

Kicillof respaldó a los intendentes que protestaron contra Pettovello: Milei "no puede hacer más el distraído"