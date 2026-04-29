Un policía de la Ciudad creyó que le estaban robando, disparó 17 veces y mató a una mujer

Un policía de la Ciudad mató de 17 disparos a una mujer que presuntamente le estaba robando en González Catán y quedó detenido. El episodio ocurrió a última hora del martes en Gregorio de Laferrere. El agente de la Policía de la Ciudad, Héctor Mariano Camejo, de 48 años, quedó detenido por "homicidio agravado por el uso de arma". El fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, lo indagará y resolverá si le pide al juzgado que siga detenido.

Camejo, numerario de la División Patrulla Acceso Sur, aseguró que la mujer, acompañada por un hombre que quedó herido, le quiso robar, por lo que sacó su arma reglamentaria y disparó. En tanto, el hombre que iba como acompañante de la presunta ladrona en la moto Honda 110 sin patente, descartó una réplica de una pistola en los techos del lugar, por lo que el supuesto intento de robo se sostiene con esa acción.

En su declaración espontánea en una comisaría, el policía aseguró que se encontraba en las calles Da Vinci y Montgolfier, cerca de las 23.30, cuando vio a dos personas en una moto, que para él eran hombres, y el de atrás quiso bajar y exhibir un arma, por lo que él empezó a dispararles.

En la escena del hecho se incautaron 10 vainas servidas calibre 9 milímetros y tres proyectiles enteros. Además, una réplica de arma y una gorra de color negro.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora y ahora deberá resolver la Justicia si el policía se excedió en su legítima defensa, algo más que probable debido a la cantidad de disparos que realizó. Fuente: Agencia DIB

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