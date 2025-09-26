viernes 26 de septiembre de 2025
26 de septiembre de 2025 - 18:59

Un chico de 15 años está en coma luego de ser golpeado por un compañero en una escuela de Avellaneda

Isaías Mendoza, el adolescente de 15 años golpeado en una escuela de Avellaneda, pelea por su vida.&nbsp;

Isaías Mendoza, el adolescente de 15 años golpeado en una escuela de Avellaneda, pelea por su vida. 

Un adolescente de 15 años se encuentra en estado crítico luego de ser agredido violentamente por un compañero, en un aula de la Escuela Secundaria Nº27 de Avellaneda. El atacante, de 16 años, le propinó una salvaje golpiza durante una pelea por una silla. Luego del hecho, el joven fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, mientras que la víctima continúa internada y en coma inducido. El caso se investiga como tentativa de homicidio.

El hecho ocurrió el miércoles por la mañana dentro del establecimiento educativo, ubicado en la intersección de Roca y Chacabuco. De acuerdo al relato realizado por la madre de Isaías Mendoza, el adolescente atacado, el conflicto se originó por la disputa de un asiento en el aula al regresar del comedor. El menor de los adolescentes se negó a ceder su lugar y de inmediato recibió una cachetada del otro chico.

En esas circunstancias, una docente intervino en el entredicho, intentando frenar la golpiza, pero no lo logró, al contrario: al sostener a la víctima, el atacante, Luciano Ramírez, le empezó a pegar piñas y patadas en la cara y el pecho.

Ahora, la familia del joven hospitalizado, apunta contra la actuación del personal docente y la falta de protocolos. “Esta profesora, con participación del personal de la institución, le impidieron a la hermana de Isaías que se comunicara con el familiar a cargo para poder asistirlo. Isaías entró en paro cardiorrespiratorio en el colegio y nadie lo asistió”, aseguran.

La escuela, en tela de juicio

De acuerdo al mensaje familiar difundido por redes sociales, la víctima estuvo sin signos vitales durante aproximadamente 20 minutos dentro del establecimiento educativo.

“Cuando la hermana pudo comunicarse con la madre, y pudo llegar al colegio a ver a su hijo, ningún personal ayudó a movilizar a Isaías, sólo dos compañeros que salieron a buscar algún patrullero para poder trasladar a Isaías al hospital”, ampliaron. Además, aseguraron que luego el personal médico estuvo 20 minutos más para reanimarlo.

Isaías fue trasladado de urgencia al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Si bien los médicos lograron estabilizarlo, el estudiante permanece internado en terapia intensiva, en coma inducido y con asistencia respiratoria mecánica.

El caso quedó bajo intervención de la Fiscalía de Menores N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Bonilla, con un seguimiento institucional en el que se implementan diversas acciones con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, desde la institución educativa no emitieron ningún comunicado ni se pronunciaron sobre el caso. Si bien en la causa el único imputado es el adolescente agresor, la familia de la víctima advirtió sobre la mala intervención y los reiterados casos de violencia en la escuela. (DIB)

