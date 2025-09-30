Tres Arroyos: condenan a dos hombres por abusar sexualmente de las hijas de sus parejas

Dos hombres fueron condenados en Tres Arroyos por haber abusado de las hijas de sus parejas. En juicios abreviados, uno de los hombres recibió una pena de diez años de prisión, en tanto que otro fue condenado a nueve años de cárcel.

En el primero de los casos, los hechos ocurrieron este año, antes del 3 de marzo, cuando el hombre abusó de la menor de 4 años a través de tocamientos y sometiéndola a distintas situaciones abusivas , aprovechándose de la corta edad, de su vulnerabilidad y su inmadurez sexual. Estos hechos se produjeron en el interior de la vivienda que la familia compartía, en distintas situaciones cuando la mujer no se encontraba o estaba en otra habitación, según informa la Agencia de Noticias Judiciales .

La menor le pudo contar a su madre detalles de lo que el hombre le hacía, situación que más tarde repitió en Cámara Gesell y fue corroborada por el resto de las pruebas recabadas durante la investigación.

El imputado fue condenado por los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal , ambos agravados por la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

Otro caso de abuso sexual en Tres Arroyos

En el marco de otro fallo del Tribunal en lo Criminal de Tres Arroyos, luego de que las partes arribaran a un acuerdo de juicio abreviado, se le impuso la pena de 9 años a un hombre acusado de abusar de la hija de su pareja durante tres años, informa también la Agencia de Noticias Judiciales.

Según la investigación, estos hechos sucedieron, aproximadamente, entre 2015 y 2018, cuando el imputado abusó de la niña, que tenía entre 5 y 8 años. El acusado sometía a la pequeña a tocamientos en distintas partes de su cuerpo y otras situaciones abusivas que se produjeron en un terreno baldío, cuando efectuaba venta ambulante junto a la menor, y en el interior de una vivienda que compartían.

El hombre fue condenado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante. (DIB)