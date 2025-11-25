Tornquist: 14 años de prisión para un hombre que abusó sexualmente de su pareja

Condena por abuso sexual y violencia de género en Tornquist. Agencia de Noticias Judiciales

La Justicia condenó en juicio abreviado a la pena de 14 años de prisión a un hombre acusado de agredir de manera brutal a su pareja en la localidad de Tornquist.

Según la causa, el hecho ocurrió el 14 de febrero cuando la pareja se encontraba alojada en un departamento de esa localidad bonaerense y, ante la negativa de la mujer para tener relaciones sexuales, comenzó a agredirla. El imputado tomó a la mujer del cuello, le rompió la ropa y la accedió carnalmente, de manera violenta y en contra de su voluntad, para luego golpearla con el puño en el rostro, de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

En ese contexto, la sometió a distintas situaciones abusivas que le causaron diversas lesiones sangrantes mientras la amenazaba de muerte, hasta que la víctima pudo salir del lugar y pedir ayuda. Una vecina llamó a una ambulancia y la mujer fue trasladada al hospital local para ser derivada de manera inmediata al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde fue intervenida quirúrgicamente.

El hombre fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por resultar un grave dalo en la salud física de la víctima, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales. (DIB)

