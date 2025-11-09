domingo 09 de noviembre de 2025
Tandil: nuevo reclamo de justicia por el crimen de Milagros Quenaipe

La joven recibió un puntazo en el cuello cuando se encontraba con un grupo de chicos a la salida de un boliche, en Tandil.

A poco más de dos meses del asesinato de Milagros Quenaipe, ocurrido el 31 de agosto en Tandil, familiares y amigos volvieron a movilizarse este fin de semana para reclamar justicia, la aplicación de la “pena máxima” y extender el pedido por mayor seguridad.

La concentración, la tercera desde el crimen, se realizó en las calles España y Rodríguez. Alrededor de una treintena de personas se congregó portando pancartas y vistiendo remeras con mensajes que reflejaban la consigna, de acuerdo con El Eco de Tandil. El padre de la víctima, César Quenaipe, encabezó la marcha. Con un cartel exigiendo la “pena de muerte”, se ubicó detrás de la bandera principal que clamaba “justicia por Mili”. Lo acompañaba la madre de la joven y otros familiares y amigos.

La marcha, que creció en concurrencia conforme avanzó en su trayecto, concluyó en la explanada de la Municipalidad.

El crimen de Milagros Quenaipe en Tandil

Tal como informó DIB, el crimen de Milagros Quenaipe, de 18 años, sacudió la mañana del domingo 31 de agosto a Tandil. La joven recibió un puntazo en el cuello cuando se encontraba con un grupo de chicos en la intersección de las calles Rodríguez y Uriburu. Wilson Sánchez, de 23 años, hirió a otro joven y luego arremetió contra Quenaipe, provocándole la muerte. Las cámaras de seguridad fueron clave para dar con el autor.

A través de la visualización de las imágenes almacenadas por el Centro de Monitoreo de Tandil, los investigadores lograron establecer que tras huir el autor del hecho había ingresado a un domicilio ubicado en Alem al 1300, frente al Hospital de Niños. Allí la policía concretó la aprehensión del joven de 23 años.

Un amplio rastrillaje permitió dar con el arma blanca que le ocasionó la herida mortal a Quenaipe, la misma que el asesino utilizó previamente para herir a otro joven por la espalda. (DIB)

