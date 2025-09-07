Tandil: multitudinario pedido de justicia por el crimen de Milagros Quenaipe

Más de mil vecinos marcharon este fin de semana en Tandil en reclamo de justicia por el asesinato de Milagros Quenaipe. LU22 Radio Tandil

Más de mil vecinos marcharon este fin de semana en Tandil en reclamo de justicia por el asesinato de Milagros Quenaipe. El sábado por la tarde una multitud se congregó en la esquina de Rodríguez y España y se movilizó hasta el Municipio por la muerte de la joven de 18 años que fue asesinada el domingo 31 de agosto. “Vamos a luchar para que se haga justicia por ‘Mili’”, aseguró César, el padre de la víctima, citado por El Eco.

“Gracias por este acompañamiento a pedir justicia por mi hija, hoy le estamos haciendo honor a una vecina de Tandil. Por una desgracia estamos todos acá, pero vamos a luchar para que se haga justicia por 'Mili' y por todas las víctimas de la inseguridad”, dijo el padre, al frente de la movilización. “Hace seis días que estamos en una pesadilla que todavía no he caído”, aseguró luego el hombre en diálogo con El Eco, y volvió a hacer hincapié en separar la política de la movilización: “No es político. Esto se tiene que hacer cargo el que esté presente, sin importar del partido que sea”. A lo largo de las más de seis cuadras de recorrido, se desplegaron diversos carteles con el pedido de justicia como principal consigna.

Dominado por las emociones, Quenaipe no pudo evitar quebrarse al recordar a su hija, que “salió a bailar, como sale cualquier joven, y un loco desquiciado le quitó la vida. Toda una vida por delante, estudios y sueños. Todo se lo llevó, pero a mí y a mi familia nos arruinó la vida”.

Al retomar su discurso, tuvo duras palabras dedicadas a Wilson Sánchez, principal apuntado por el homicidio: “Quiero que lo maten, de una y que esté al lado de mi hija para que cicatrice la herida. Esa va a ser la única solución para que mi hija descanse en paz”. “De ahora en más que se haga justicia y una buena justicia: pena de muerte a los asesinos. Gracias a todos por estar y que se haga justicia de una vez por todas. Mili presente”, cerró su palabra el padre de Milagros mientras la multitud gritaba “justicia, justicia”.

Milagros Quenaipe Padre César Quenaipe, el padre de Milagros, la joven de 18 años asesinada en Tandil. LU22 Radio Tandil El crimen de Milagros Quenaipe Tal como informó DIB, el crimen de Milagros Quenaipe, de 18 años, sacudió la mañana del domingo 31 a Tandil. La joven recibió un puntazo en el cuello cuando se encontraba con un grupo de chicos en la intersección de las calles Rodríguez y Uriburu. Wilson Sánchez, de 23 años, hirió a otro joven y luego arremetió contra Quenaipe, provocándole la muerte. Las cámaras de seguridad fueron clave para dar con el autor. A través de la visualización de las imágenes almacenadas por el Centro de Monitoreo de Tandil, los investigadores lograron establecer que tras huir el autor del hecho había ingresado a un domicilio ubicado en Alem al 1300, frente al Hospital de Niños. Allí la policía concretó la aprehensión del joven de 23 años. Un amplio rastrillaje permitió dar con el arma blanca que le ocasionó la herida mortal a Quenaipe, la misma que el asesino utilizó previamente para herir a otro joven por la espalda. (DIB) GML

