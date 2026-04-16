Stroeder: condenada por darle droga a un menor para hacerlo adicto y que se dedique a la venta

Una mujer fue condenada a la pena de cinco años de prisión por haberle suministrado droga a un menor en Stroeder. Agencia de Noticias Judiciales

Una mujer fue condenada a la pena de cinco años de prisión por haberle suministrado droga a un menor de edad con la intención de utilizarlo para la venta de sustancias en la localidad bonaerense de Stroeder.

La condena recayó sobre Sonia Paola Alvarado, a quien el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Bahía Blanca condenó en juicio abreviado por suministrarle marihuana a un menor en su domicilio de Stroeder, introduciéndolo en el consumo. De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, esa situación se repetía durante los fines de semana. En ese contexto, la mujer le dio dos frascos con la marihuana fraccionada: uno para su consumo y otro para que lo vendiera.

La causa se inició por la denuncia radicada por la madre del menor, quien dio cuenta de que Alvarado vendía droga y que fue ella quien le había entregado los frascos a su hijo para que se encargara de comercializar. Durante la investigación se lograron recolectar pruebas que acreditaron la veracidad de los dichos de la denunciante, sumado al allanamiento de la vivienda de la imputada, donde se secuestró marihuana, elementos para el fraccionamiento y acondicionamiento de dicha sustancia, y comunicaciones telefónicas, entre otras.

Alvarado fue condenada como autora penalmente responsable del delito de suministro de estupefacientes a título gratuito agravada por darse en perjuicio de un menor de edad y con la intención de servirse de éste.

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