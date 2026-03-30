Sin pistas sobre el paradero del peón rural desaparecido hace cuatro años en Bolívar

De Juan Carlos Woldryk, el peón rural desaparecido en Bolívar luego de haber sido víctima de una sextorsión organizada desde una cárcel, no se sabe absolutamente nada. A cuatro años del caso no hay noticias de su paradero mientras amigos y familia siguen pidiendo respuestas.
Woldryk fue visto por última vez el 30 de marzo de 2022 en el establecimiento "El Rincón", en el partido de Bolívar, donde trabajaba. A pesar del tiempo transcurrido y de los avances registrados en la causa, su paradero sigue siendo desconocido.
De acuerdo a lo que determinó la Justicia, el hombre fue víctima del delito de extorsión por parte de internos de la Unidad Penal 3 de San Nicolás, y eso fue el desencadenante de su desaparición. La operatoria consistió en un engaño a través de redes sociales, donde los autores se hicieron pasar por una mujer para obtener material íntimo y luego extorsionarlo con la amenaza de difundirlo.
Posteriormente, los extorsionadores se hicieron pasar por supuestos funcionarios judiciales y le exigieron dinero bajo la falsa acusación de haber mantenido contacto con una menor de edad, según recordó el diario La Mañana.
Por estos hechos, la Justicia identificó e imputó a varios responsables, quienes solicitaron la realización de un juicio abreviado y aceptaron una pena unificada de 10 años y 8 meses de prisión efectiva, comprensiva de este delito en particular y de una causa anterior por robo.
Sin embargo, nunca se pudo dar con Woldryk, pese a los innumerables rastrillajes en el establecimiento rural y en campos de la zona, con participación de distintas fuerzas de seguridad y equipos especializados. Con el correr de los meses y los años, los operativos se reiteraron incluso con la incorporación de nuevas tecnologías, aunque sin resultados.
Si bien la causa no fue archivada y familiares mantienen vivo el reclamo de justicia, lo cierto es que a cuatro años aún no se ha podido determinar el destino de la víctima.
Fuente: Agencia DIB