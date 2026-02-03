Sin avances en la investigación del atentado frustrado en un gasoducto en Ezeiza

El material hallado por los gendarmes en Ezeiza. NA

La causa por el intento de atentado en un gasoducto en el partido bonaerense de Ezeiza continúa con pocos avances. No hay detenidos ni sospechosos en la mira. El accionar fue impedido por personal de Gendarmería y provocó un amplio operativo en la zona.

El hecho ocurrió el pasado viernes 30 de enero al mediodía cuando dos gendarmes que realizaban actividad física se sorprendieron por el hallazgo de dos granadas de mano y líquido inflamable sobre una cañería amarilla que contiene gas de alta presión de Metrogas.

A los tiros Los efectivos observaron a dos sujetos en la zona que en su huida los atacaron a tiros. Pero por el momento no se sabe quién está detrás de este caso.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, quien busca recabar información y elementos que permitan constatar si se trató de un simple hecho delictivo o detrás hubo una planificación especial.

Peligro En el lugar intervinieron brigadas científicas, Bomberos de la Policía Federal Argentina, Policía Científica, la División Explosivos de la PFA y Policía bonaerense. Se aseguró que, si las dos granadas estallaban y hacían contacto con el líquido inflamable, podrían haber provocado una tragedia, ante la expansión del incendio. Fuente: Agencia DIB

