Maximiliano Abad presentó en Mar del Plata el sello postal en homenaje al Papa Francisco

En un encuentro cargado de simbolismo, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, entregó al obispo de Mar del Plata , monseñor Ernesto Giobando , un ejemplar del sello postal conmemorativo en homenaje al Papa Francisco . La ceremonia se desarrolló en la sede de la diócesis y contó también con la presencia de la presidenta del Concejo Deliberante de General Pueyrredón, Marina Sánchez Herrero .

“Monseñor, quería compartirle algo muy especial. Desde el Senado de la Nación y junto al Correo Argentino impulsamos la impresión de estampillas y una colección filatélica en homenaje al legado del Papa Francisco. Es una manera sencilla pero muy significativa de reconocer todo lo que inspira en nuestro país y en el mundo”, expresó Abad durante la entrega.

El homenaje al Papa no se limita al sello postal. Abad presentó en el Senado dos proyectos de ley: uno para la circulación de una moneda y un billete de curso legal con la imagen de Francisco , y otro para la emisión de la estampilla. El legislador remarcó que el objetivo es construir puentes simbólicos y anunció que un ejemplar de la colección será enviado al Papa León XIII, junto con una carta personal, en un gesto de unión entre pontificados que marcaron épocas distintas en la historia de la Iglesia.

El proyecto del sello postal ya cuenta con dictamen favorable en las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y de Presupuesto y Hacienda del Senado. En paralelo, Abad remitió una carta al presidente del Correo Argentino, Camilo Baldini, quien confirmó la edición especial titulada “Homenaje a S.S. Francisco”.

“Francisco es una figura universal que trascendió las fronteras del Vaticano para convertirse en una voz ética y moral en defensa de la paz y la fraternidad”, sostuvo Abad. Y agregó: “El legado del Papa debe perdurar no sólo en la memoria, sino también en un símbolo cotidiano. Cada estampilla será un recordatorio de los valores que él encarna: el diálogo, la inclusión, la solidaridad”.

Preocupación por la situación social

Durante la reunión, monseñor Giobando planteó su preocupación por la situación social de los sectores más vulnerables, al tiempo que Abad compartió su visión sobre los desafíos políticos y económicos que atraviesa el país. El obispo expresó su deseo de que el “sello Francisco” también guíe las decisiones políticas y económicas, recordando que el pontífice siempre colocó a los más frágiles en el centro de su mensaje. Como gesto final, le obsequió al senador un Rosario bendecido por el propio Papa.

Por su parte, Marina Sánchez Herrero destacó el trabajo local para mantener vivo el legado del pontífice argentino. La dirigente fue la impulsora del proyecto que dio nombre a la calle Papa Francisco en Mar del Plata, ya aprobado por el Concejo Deliberante, y también promovió la construcción de un memorial frente a la catedral en honor al líder de la Iglesia Católica.

De este modo, Mar del Plata se convierte en uno de los epicentros del reconocimiento al primer Papa argentino, cuyo mensaje de fraternidad, justicia social y solidaridad encuentra nuevas formas de expresión en símbolos cotidianos como una estampilla, una moneda o un billete.