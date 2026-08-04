Detuvieron a Facundo Moyano por agredir a una joven en su departamento del barrio porteño de Belgrano

El sindicalista Facundo Moyano (41) fue detenido en la Comisaría Vecinal 13A durante la madrugada de este martes luego de un llamado al 911 que alertó sobre un presunto episodio de violencia en su departamento del barrio porteño de Belgrano. Las autoridades investigan un incidente ocurrido con quien sería su pareja, la modelo rosarina Candela Arizaga (23), que fue encontrada semidesnuda en la vía pública.

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El fiscal Julián Pistone dispuso la detención de Moyano por lesiones y privación ilegítima de la libertad . En principio, el exdiputado hijo de Hugo Moyano , jefe del Sindicato de los Camioneros, quedaría alojado en la Comisaría 13A.

Todo comenzó cuando personal de la citada comisaría de la Policía de la Ciudad acudió pasadas las 5, tras una llamada al 911, hasta la Avenida del Libertador al 5414 por una persona sufriendo un ataque y una mujer semidesnuda que corría en la vía pública .

Los agentes se entrevistaron con el encargado del edificio, quien les dijo que la pareja había salido del inmueble. Con esa información, personal policial interceptó a Moyano y a la chica en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre, a unos 350 metros de la torre donde se habría desatado el conflicto.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes fue, en principio, demorado en la dependencia. Según personal policial, “se mostró hostil” durante el procedimiento.

El exlegislador terminó detenido y permanece en compañía de su hermano Hugo Antonio Moyano, abogado laboralista y diputado de Unión por la Patria.

Atendida en el Pirovano

La joven fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano. "La joven estaba sin ropas, según nos reportó el equipo, cerca del túnel de Avenida del Libertador. Fue llevada a la comisaría y nosotros luego la trasladamos al Hospital Pirovano", contó Alberto Crescenti, titular del SAME.

"El relato, según dijo ella, es que tenía varios días de consumo" de estupefacientes, agregó en diálogo con el canal TN.

Crescenti indicó que la mujer tenía signos de consumo y que estaba siendo atendida con un equipo de psiquiatras y psicólogos. Además se le realizó una toma de muestra para el examen toxicológico. "Desconozco si estaba en abstinencia", remarcó.

Según trascendió, cerca de las 8.30 la joven declaró en el Pirovano y en principio confirmó la hipótesis que sufrió un brote producto del consumo de las drogas, según informaron fuentes de la investigación.

“Ayuda, auxilio”

Mariana y Marcelo, dos vecinos de la zona, afirmaron haber oído la discusión y el pedido de ayuda de la joven agredida. “Se escuchó pasar a una mujer corriendo y gritando. Decía ‘ayuda, auxilio’. Se escuchaban los gritos y nos despertó”, relataron en diálogo con Radio Mitre.

Horas después trascendió un video capturado por una persona en la vía pública que muestra a la joven corriendo de forma desorientada y semidesnuda por la zona de Barrancas de Belgrano. En las imágenes, Arizaga camina por la vereda y luego cruza al otro lado en medio del tránsito que circula por la calle.

Fuente: Agencia DIB