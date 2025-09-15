Femicidio en Pilar: la autopsia confirmó que Solange fue asesinada a puñaladas

La investigación por el femicidio de Solange Sanabria Ventura, la joven de 25 años oriunda de General Rodríguez cuyo cuerpo fue hallado descuartizado en un departamento céntrico de Pilar, sumó nuevas precisiones a partir del resultado de la autopsia realizada en la morgue judicial.

Ataron a un presunto ladrón a una camioneta y lo arrastraron por el asfalto: al parecer lo confundieron

Según confiaron fuentes policiales al diario Resumen, el informe forense determinó que la víctima murió a causa de heridas de arma blanca, en el marco de una fuerte discusión con su pareja, Oscar Ángel Benítez, alias “Osky”, principal acusado y actualmente detenido. Los especialistas también confirmaron que el crimen ocurrió entre cinco y siete días antes del hallazgo -es decir, en la primera semana de septiembre-, lo que coincide con la denuncia por desaparición que su familia había presentado a inicios de septiembre.

Solange sufrió agresiones físicas previas y, ya sin vida, su cuerpo fue desmembrado y ocultado en bolsas de nylon que fueron escondidas en el segundo piso del edificio de Rivadavia 757, pleno centro de Pilar. El crimen se descubrió luego de que una vecina alertara a la policía por el fuerte olor nauseabundo que provenía del departamento del acusado.

Al arribar los agentes, Benítez intentó autolesionarse con un serrucho, pero fue reducido y quedó a disposición de la Justicia. Junto a él, también fue imputado Gonzalo Matías Lynch, de 21 años , señalado como colaborador en el traslado de las partes del cuerpo. Ambos permanecen detenidos por orden de la fiscal de Género de Pilar, María José Basiglio.

Quién era Solange

El caso generó una profunda conmoción en General Rodríguez y Pilar. Solange era madre de una niña de 5 años, la menor de tres hermanas y había trabajado en una casa de comidas rápidas de su ciudad natal. Sus allegados señalaron que solía visitar con frecuencia Pilar, donde residía su pareja, hoy acusado del femicidio.

La familia había perdido contacto con ella desde el 21 de agosto y, tras varios intentos fallidos de comunicación, radicó la denuncia por desaparición el 1 de septiembre. El cuerpo finalmente fue reconocido por un tatuaje con el nombre de su padre en el torso.

Organizaciones de género y vecinos convocaron a una marcha para exigir justicia por Solange Sanabria Ventura, que se realizará en la plaza 12 de Octubre de Pilar este martes a las 17.